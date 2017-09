Sport Burglengenfeld

17.09.2017

2

0 17.09.2017

Der SC Ettmannsdorf hatte sich so viel vorgenommen, vom Landkreisderby in der Landesliga Mitte kam der Sportclub aber mit leeren Händen zurück.

Drei Siege in Folge - der ASV Burglengenfeld scheint sich nach dem schlechten Saisonstart erholt zu haben. Das Derby gegen den SC Ettmannsdorf gewann die Mannschaft von Trainer Matthias Bösl mit 2:1 und steht nun sicher im Mittelfeld. Der SC dagegen verharrt auf einem Relegationsplatz.300 Zuschauer sahen ein flottes Derby im teils regen-, teils sonnendurchfluteten Naabtalpark, bei dem der ASV mehrmals die vorzeitige Entscheidung verpasste. Der SC war aber keineswegs chancenlos. So hatte Jeremy Schmidt bereits nach acht Minuten eine gute Chance zur Führung. Der ASV ging dagegen mit seiner ersten Chance in Führung. Nach einem Freistoß von Stefan Schnaus in den Strafraum konnte der SC die Situation nicht zu seinen Gunsten klären, der Ball landete vor den Füßen von Matthias Gröger, der frei vorm Tor zum 1:0 einschob (11.).Die Führung gab dem ASV Rückenwind. Alexander Fuchs hatte nach einem kurzen Sololauf in den Strafraum des SC die Möglichkeit zum 2:0, als er aus spitzem Winkel abschloss. SC-Tormann Daniel Hanke war zur Stelle (31.). Kurz vor dem Pausenpfiff hatten dann die Gäste die Möglichkeit zum Ausgleich. Nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld auf den langen Pfosten, köpfte Erkan Kara den Ball über das Tor (45.). Die Angriffsbemühungen der Gäste erlitten nach Wiederanpfiff durch das 2:0 einen schweren Dämpfer. Matthias Gröger krönte einen sehenswerten Spielzug über Alexander Fuchs und Benjamin Epifani mit dem 2:0. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Baierlein gab sich aber noch nicht geschlagen. Der Anschlusstreffer fiel nach einem Spielzug über rechts. Eine Flanke auf den langen Pfosten und Jeremy Schmidt konnte diesmal erfolgreich abschließen: 2:1 (78.). Zum Ausgleich reichte es am Ende aber nicht mehr.SC-Coach Thorsten Baierlein sagte nach dem Spiel: "Insgesamt war es aus meiner Sicht ein ausgeglichenes Spiel. Ein Unentschieden für uns wäre gerecht gewesen."

ASV Burglengenfeld: M. Epifani, Schihada, Sander, Schnaus, Listl, Beer, Dietrich, Fuchs, Gröger, Weinfurtner (90. Schreyer), B. Epifani. (56. Scheibinger)

SC Ettmansdorf: Hanke, Schmidt, Morin, Vollath, Kara, Schreyer M. (82. Ruß), Schreyer L. (57. Kramer), Fischer, Rothut (73. Hofer), Nimsch, SiebertTore: 1:0 (11.) Gröger, 2:0 (54.) Gröger, 2:1 (78.) Schmidt - SR: Andreas Egner (Drachselsried) - Zu: 300