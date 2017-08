Sport Burglengenfeld

04.08.2017

4

0 04.08.2017

Das Pech klebt weiter an den Schuhen der Spieler des ASV Burglengenfeld. Phasenweise dominierten die Burglengenfelder beim Spiel gegen TSV Kareth-Lappersdorf. Dies änderte nichts an der klaren 0:3-Niederlage und der bitteren Erkenntnis, dass dem ASV der Start in die Saison misslungen ist.

Von Beginn an boten beide Mannschaften den 500 Zuschauern eine flotte Partie, in der beide Mannschaften munter den Weg nach vorne suchten. Die Hausherren hatten in der 34. Minute das Glück auf ihrer Seite. Ein Schuss von Maximilian Röhl aus 20 Metern wurde von Christoph Dietrich abgefälscht und segelte in einer krummen Bahn unter die Latte. Das 1:0 läutete die Wende im Spiel ein. Bis zur 60. Minute geschah nichts Aufregendes. In der 60. Minute geschah das 2:0. Tobias Witzmann war der Nutznießer einer unübersichtlichen Situation im ASV-Strafraum. Nach einer Ecke köpfte der TSV zunächst aufs Tor, dann schoss er und traf er. Der ASV konnte den Ball nicht aus der Gefahrenzone bringen, Witzmann stocherte die Kugel über die Linie. Kurz vor Schluss legte Kareth noch das 3:0 nach.ASV-Trainer Matthias Bösl sagte: "Ich habe in den letzten Jahren nie so eine reife Karether Mannschaft gesehen. Der Sieg war über 90 Minuten verdient. Wir haben einen gewissen Negativlauf und so kommt gegen eine gute Mannschaft eine 0:3-Niederlage zustande."

TSV Kareth-Lappersdorf: Rachner, Witzmann, Ludwig C., Massinger, Ebner, Kirner (88. Kessner), Brunnbauer (55. Martin), Röhrl, Führer, Kammermeier, Ludwig S. (67. Fehr)

ASV Burglengenfeld: M. Epifani, Weinfurtner, Sander, Listl, Dietrich, Beer, Gröger, Janker (74. Schreyer), Frey (66. Schleicher), Fuchs, B. EpifaniTore: 1:0 Röhrl (34.), 2:0 Witzmann (60.), 3:0 Fehr (86.) - SR: Golo Schricker (Hohenthann) - Zuschauer: 500