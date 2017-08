Sport Burglengenfeld

09.08.2017

Im Landesliga-Spiel zwischen dem ASV Burglengenfeld und dem SV Raigering läuft die 80. Spielminute. Schiedsrichter Stefan Dorfner unterbricht die Partie, berät sich mit seinen beiden Assistenten und verlegt die Begegnung anschließend kurzerhand auf den benachbarten Kunstrasenplatz.

So etwas habe ich auch noch nicht erlebt. Thomas Graml

BFV-Spielordnung Die Verlegung einer Partie auf einen anderen Platz ist im Paragraf 66 Absatz 3 der Spielordnung des Bayerischen Fußballverbandes geregelt. Dort heißt es: "Ein Verbandsspiel, das auf einem Spielfeld ohne Flutlichtanlage begonnen worden ist, wegen einbrechender Dunkelheit nicht mehr fortgesetzt oder ordnungsgemäß beendet wird, kann gegebenenfalls auch auf einem abgenommenen Platz auf dem Sportgelände mit Flutlichtanlage zu Ende geführt werden. Diese Maßnahme obliegt dem Schiedsrichter und kann von den beteiligten Mannschaften nicht abgelehnt werden." (fle)

Kuriosum am späten Dienstagabend: Zehn Minuten waren beim Spielstand von 2:0 für den ASV Burglengenfeld noch zu absolvieren, als eine kurze Wanderung aller Spieler, Trainer und Betreuer sowie der etwa 350 Zuschauer einsetzte.Raigerings Vorsitzender und Bezirksspielleiter Thomas Graml erachtet auch am Tag danach die ungewöhnliche Maßnahme des Unparteiischen aber als alternativlos: "Über dem Naabtalpark in Burglengenfeld setzte Starkregen ein und es wurde immer dunkler. Da das Hauptspielfeld des ASV über keine Flutlichtanlage verfügt, war der Umzug auf den Kunstrasenplatz mit Flutlicht absolut gerechtfertigt." Schiedsrichter Dorfner aus Straubing handelte dabei absolut regelkonform. Seine Maßnahme ist zudem durch die Spielordnung des Bayerischen Fußballverbandes gedeckt (siehe Kasten). Kein Zuschauer dürfte bei der unerwarteten Bewegung außer Atem geraten sein, denn der Ausweichplatz liegt nur etwa zehn Meter neben dem eigentlichen Platz auf dem ASV-Gelände. Einen sportlichen Vor- oder Nachteil zog, laut Graml, keine der beiden Mannschaften aus dem veränderten Untergrund in der Restspielzeit. "Die Partie war zum Zeitpunkt der Unterbrechung bereits entschieden. Der ASV hatte das Spielgeschehen im Griff, eine Raigeringer Druckphase oder gar ein möglicher Anschlusstreffer, der die Begegnung noch einmal hätte spannend werden lassen, lagen nicht in der Luft."Auch für den erfahrenen Funktionär war eine derartige Spielunterbrechung mit anschließender Fortsetzung auf einem anderen Platz eine Premiere. "So etwas habe ich auch noch nicht erlebt. Eigentlich habe ich auf diese Situation immer bei uns in Raigering gewartet, weil wir die identischen Voraussetzungen besitzen. Hauptfeld ohne und Kunstrasenplatz daneben mit Flutlicht."Bei Pokalspielen mit Verlängerung und Elfmeterschießen käme eine Verlegung schon mal vor, bei einem Verbandsspiel stelle eine derartige Kuriosität aber die absolute Ausnahme dar. Vor jeder Saison geben die Liga-Verantwortlichen den Vereinen deshalb den sogenannten "Sonnenkalender" zur Hand, der die spätestmögliche Anstoßzeit bei Abendspielen festlegt. "Bis zum 13. August dürfen Spiele in der Bezirksliga und in der Landesliga Mitte um 18.30 Uhr oder später angepfiffen werden. Ab 14. August muss der Anpfiff bis 18.15 Uhr ertönen", erläutert Graml. Allerdings sollten die Vereine stets Schlechtwetter-Phasen wie am Dienstag in ihre Überlegungen mit einbeziehen. "Darauf werde ich die Vereine noch einmal gesondert hinweisen - besonders nach den Erfahrungen in Burglengenfeld."