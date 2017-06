Sport Burglengenfeld

Der Winter kehrt in diesen heißen Tagen zurück. Zumindest für ein paar Stunden. Der Oberpfälzer Skiverband zieht Bilanz und übt auch ein bisschen Kritik.

Wir sind der viertgrößte unter elf Bezirken in Bayern. Werner Chwatal, Vorsitzender des Oberpfälzer Skiverbandes

Im Oberpfälzer Skiverband sind 160 Vereine mit 31 000 Mitgliedern organisiert. "Damit sind wir der viertgrößte unter elf Bezirken in Bayern", versicherte Vorsitzender Werner Chwatal (Burglengenfeld) bei der Bezirksversammlung in Burglengenfeld. Dort waren allerdings nur 17 Vereine vertreten."Dem Oberpfälzer Skisport mangelt es an Sponsoren", bedauerte der Bezirksvorsitzende. Trotz guter Erfolge in den Bereichen "alpin" und "nordisch" gelinge es nicht, Unternehmen der Region für die Unterstützung zu gewinnen. Dies bestätigte sich auch OSV-Sportwart Matthias Chwatal. Der Vorsitzende des "Teams 3000 Oberpfalz" wünschte sich mehr Unterstützung durch die Wirtschaft bei der Ausrichtung von Wettkämpfen und bei der Förderung talentierter Rennläufer.Der stellvertretende Geschäftsführer und Sportkoordinator des Bayerischen Skiverbandes, Dominik Feldmann, hat "ein Leistungspaket für die Clubs" geschnürt und betonte: "Wir wollen die Vereine stärker unterstützen als bisher." BLSV-Bezirksvorsitzender Hermann Müller stellte die Initiative "Mehr Zukunft wagen" vor und will Konzepte entwickeln, "die auf die Vereine zugeschnitten sind". Müller kündigte am 7. Juli einen bayernweiten "Trikot-Tag" an. Die Kinder sollen an diesem Tag ihre Clubhemden in der Schule und in der Freizeit tragen, damit Werbung machen und, wie der Bezirksvorsitzende betont, "die große Kraft des Vereinssports in Bayern demonstrieren". Wer ein Foto einsendet, nimmt an einem Gewinnspiel teil und kann einen der 50 Trikotsätze von "Intersport" gewinnen. Als Sonderpreise winken den Vereinen zudem kostenlose Imagefilme.s Bürgermeister Thomas Gesche ist stolz auf die "skibegeisterten und erfolgreichen Sportler" seiner Stadt. Gemeinsam mit dem Bezirksvorsitzenden ehrte er die Pokalsieger der vergangenen Saison: Lara-Marie Wittmann (TV Vohenstrauß, weiblich U8), Timo Kurzka (TV Vohenstrauß, männlich U10), Raphael Wittmann (TV Vohenstrauß, männlich U12), Marco Schön (TSV Pleystein, männlich U14), Luca Enslein (TSV Pleystein, männlich U16), Chiara Kraus (TV Vohenstrauß, weiblich U18), Simon Kleber (TSV Pleystein, männlich U18), Theresa Baierl (TV Vohenstrauß, weiblich U21) und Peter Krämer (TSV Pleystein, Herren).