Vermischtes Burglengenfeld

04.01.2018

13

0 04.01.201813

Ein starkes Geschäftsjahr 2017, eine vergrößerte Außensauna und mehr Sicherheit. Die Geschäftsführung des Wohlfühlbads Bulmare hat sich mit zweitem Bürgermeister Bernhard Krebs über aktuelle Entwicklungen ausgetauscht. Das Datum hätte passender nicht sein können.

2096 Gäste kamen am 3. Januar ins Wohlfühlbad, das ist der höchste Wert seit dem 10. Januar (2222 Besucher). "Die starke Entwicklung hatte sich abgezeichnet", so kaufmännische Leiterin Simone Baumann, "aber ein so toller Start motiviert uns alle natürlich noch mehr". Bulmare-Geschäftsführer Karl Karner ging zuerst auf die jüngsten Ereignisse in der Nacht des Nikolaustages und der Nacht zum 24. Dezember ein, als das Wohlfühlbad von Einbrechern heimgesucht worden war. "Derzeit laufen die polizeilichen Ermittlungen", so Karner: "Um weitere Einbrüche zu verhindern, haben wir diverse Maßnahmen ergriffen".Krebs, der derzeit Bürgermeister Gesche im Amt vertritt, überzeugte sich vor Ort von den neuen Sicherheitsvorkehrungen, die seit Beginn des neuen Jahres im Wohlfühlbad gelten. Karner erklärte, dass in den vergangenen Wochen verschiedene Bäder bayernweit Angriffsziel von Einbrechern geworden sind. Man habe aber nun an neuralgischen Punkten nachjustiert und sei überzeugt, dass es Einbrecher künftig noch schwerer haben werden.Simone Baumann, Geschäftsführer Reiner Beck und Karner haben schon begonnen, am Wirtschaftsplan des Jahres 2018 zu arbeiten, der nach Fertigstellung dem Aufsichtsrat vorgelegt werden kann. Krebs, zugleich Aufsichtsratsmitglied: "Rund 300 000 Besucher besuchen unser Bad jedes Jahr. Damit ist das Bulmare einer der bedeutendsten Standortfaktoren hier im Städtedreieck und nicht zuletzt der Arbeitgeber von aktuell rund 60 Menschen". Für Geschäftsführer Beck besonders wichtig: "Wir bilden Restaurantfachkräfte, aber auch Fachangestellte für Bäderbetriebe und Köche selbst aus". Im Wohlfühlbad lasse es sich gut arbeiten, erklärt Beck, für den das Personal eine echte Herzensangelegenheit ist: "Es wird schwerer, Angestellte zu finden" , gerade im Servicebereich sei ein Rückgang spürbar. Dies sei ein Problem, das derzeit viele Freizeit- und Serviceeinrichtungen betreffe und damit eine der großen Aufgaben, der sich das Wohlfühlbad Bulmare dauerhaft stellen müsse.Baumann verwies auf die gesellschaftliche Bedeutung des Bades: "Gerade jetzt in den Weihnachtsferien kann man sehen, wie ganze Generationen das Bad besuchen". Stolz ist sie vor allem darauf, dass die neu gestaltete und vergrößerte Arena-Außen-Sauna pünktlich fertig gestellt worden ist.