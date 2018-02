Vermischtes Burglengenfeld

15.02.2018

15.02.2018

Auch Burglengenfelder Musiker krempeln die Ärmel hoch, um einen Stammzellspender für Beate W. zu finden: Max Seelos und Andreas Januschke von den "Country Dudes" initiieren am Mittwoch, 21. Februar, ein Benefiz-Konzert.

Der Abend zugunsten der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) beginnt um 19 Uhr im Starmexx-Kino. Zugesagt haben bereits " Schmarrnkerl und Funkerl", "The Rooster Crows" und "ALL Acoustic". Weitere Burglengenfelder Musiker können und sollen mit auf die Bühne steigen, teilte die Stadtverwaltung mit.Wie berichtet, organisiert das Team des Wohlfühlbads Bulmare in Zusammenarbeit mit der Stiftung AKB am Sonntag, 25. Februar, von 11 bis 16 Uhr eine Typisierungsaktion. Der Grund: Beate W. leidet an Leukämie, sie benötigt dringend eine Stammzellspende. Beate ist die Tochter von Bulmare-Mitarbeiter Alois Buchmann. Als Max Seelos und Andreas Januschke von den "Country Dudes" davon erfuhren, war für sie klar: "Wir wollen auch helfen." Starmexx-Betreiber Thomas Preißner war sofort angetan von der Idee und sagte zu, einen seiner Kino-Säle kostenlos für das Benefiz-Konzert zur Verfügung zu stellen. "Auch unsere Burglengenfelder Musiker-Kollegen waren begeistert und spontan mit dabei. Sie verzichten auf eine Gage, um die Aktion Knochenmarkspende zu unterstützen", berichten Seelos und Januschke, die bei ihrem Auftritt vom Bassisten Philipp Zimmermann begleitet werden.Mit auf der Bühne werden zu sehen und zu hören sein: Schmarrnkerl und Funkerl, The Rooster Crows und ALL Acoustic. Burglengenfelder Musiker, die ebenfalls auftreten wollen, können sich bei Max Seelos, E-Mail max-seelos@gmx.de, Telefon 01 73 / 666 71 77 melden."Wir freuen uns riesig über diese spontane Unterstützung für unsere Typisierungsaktion", sagten Bulmare-Geschäftsführer Reiner Beck und kaufmännische Leiterin Simone Baumann. Im Bulmare gibt es auch ab sofort im Vorverkauf Eintrittskarten für das Benefizkonzert. Der Eintritt kostet 10 Euro, der Reinerlös geht als Spende an die Stiftung AKB.