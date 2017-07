Vermischtes Burglengenfeld

26.07.2017

Fliegen nerven, aber dass sie einen Verkehrsunfall verursachen, ist neu. Der Paarungsakt der Insekten wurde einem Motorradfahrer in Burglengenfeld zum Verhängnis.

Mit einer ungewöhnlichen, ja poetischen, Einleitung beginnt die Meldung des Polizeipräsidiums Oberpfalz: "Eine andere Chance auf die Erhaltung ihrer Art haben Eintagsfliegen leider nicht. Einzige und zugleich letzte Aufgabe der Männchen ist die Paarung mit einem Weibchen. Direkt danach fallen sie tot zu Boden. Ob der Paarungsakt der winzigen männlichen Kurzparker so grauslich ist, dass die Evolution gleich derart hart durchgreift, sei mal dahingestellt."Sind die Beamten womöglich unter die Hobby-Biologen oder Hobby-Poeten gegangen? Nein, die Eintagsfliege verursachte mit ihrem ungewöhnlichen Paarungsverhalten einen Unfall. Denn, so meldet die Polizei weiter, sei die beliebteste Paarungszeit der liegen meist gegen 22 Uhr ist. Die Fliegen, die danach massenweise tot zu Boden fallen, sorgen für eine rutschige Straße. So geschehen am Samstagabend, 22. Juli, gegen 22:50 Uhr in Burglengenfeld. Ein Motorradfahrer wollte von der Staatsstraße 2397 nach rechts auf die Pithiviersbrücke abbiegen und kam durch die toten Insekten zu Sturz. Seine Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Er selbst blieb unverletzt.