Vermischtes Burglengenfeld

14.03.2018

14.03.2018

Ein Passant meldete am Montag gegen 15 Uhr der Polizei Burglengenfeld, dass er einen verletzter Greifvogel bei den Bolzplätzen am Lanzenanger gesehen habe. Eine Streifenbesatzung rückte an und entdeckte einen verletzte Bussard, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte.

Die Polizeibeamten forderten eine Gruppe der Feuerwehr Burglengenfeld zur Unterstützung an. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen jungen Bussard, der nicht mehr flugfähig war. Die Feuerwehr fing den Greifvogel ein und brachte ihn zur weiteren Pflege in die Vogel-Auffangstation nach Regenstauf.