Vermischtes Burglengenfeld

13.08.2017

Beamten fiel am Samstag gegen 8 Uhr ein amtsbekannter 43-jähriger Burglengenfelder auf, der mit einem Opel in der Eichenstraße unterwegs war. Eine Kontrolle hatte es in sich. Wie sich herausstellte, besitzt der Mann keine Fahrerlaubnis. Die Kennzeichen an dem Pkw waren am Tag zuvor von einem am Pendlerparkplatz in Teublitz abgestellten anderen Opel entwendet worden. Ferner stand der Fahrer unter Drogen- und geringem Alkoholeinfluss, was zur Folge hatte, dass er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Die Kennzeichen und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, der Pkw verkehrssicher abgestellt. Gegen den 43-Jährigen werden nun Ermittlungen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichendiebstahl, Kennzeichenmissbrauch, Fahren unter Drogeneinwirkung, Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie eines Verstoßes nach der Fahrzeugzulassungsverordnung betrieben.