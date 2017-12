Vermischtes Burglengenfeld

13.12.2017

Ein 26-Jähriger war am Dienstag gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße SAD 6 von Holzheim am Forst in Richtung Burglengenfeld unterwegs. Am Ende einer Linkskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn, dann nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben, überschlug sich und blieb dort auf dem Dach liegen.

Sowohl der Fahrer als auch sein 37-jähriger Beifahrer mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Da eine Alkoholisierung beim Fahrer nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Am Auto entstand ein Schaden von 3000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.