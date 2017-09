Politik Cham

24.09.2017

42

0 24.09.201742

Nach Karl Holmeiers Dauereinsatz an der Wahlkampffront ist der Landkreis Cham zwar weiter ein "schwarzer Block". Aber auch in der traditionell CSU-freundlichen Region ist der Aufstieg der AfD nicht zu verhindern. Sie zieht an der SPD vorbei.

Landkreis Cham im Blick

Gewinne und Verluste

Cham/Schwandorf. Holmeiers Heimatgemeinde, das 2500 Einwohner zählende Weiding im Herzen des Landkreises Cham, hatte als erste ihre Urnen geleert und ausgezählt. Berauschend war Holmeiers Ergebnis dort nicht, wenn man frühere Erfolge zugrunde legt. Als gegen 21.30 Uhr dann auch noch die Kreuzchen der Weidinger Briefwahlbezirke ermittelt waren, stand es fest: Respektable 68,2 Prozent der Erststimmen für den Christsozialen - aber gut zehn Prozent weniger als vor vier Jahren. Marianne Schieder begnügte sich mit neun Prozent, blieb also in etwa gleich. Die CSU als Partei landete in Weiding bei 40 Prozent, die SPD bei elf - doppelt soviel fuhr hingegen die AfD ein.Nun ein Blick auf den Landkreis Cham als Ganzes. Bei einer deutlich höheren Wahlbeteiligung von 74 Prozent(2013 waren es noch 64 Prozent gewesen) musste Karl Holmeier bei den Erststimmen (insgesamt 40 759 Stimmen) einen Einbruch von elf Prozent hinnehmen, sieht aber mit seinen 55 Prozent immer noch deutlich besser aus als seine Partei mit ihren 42 Prozent (31 944 Stimmen).Danach kommt im Landkreis Cham bereits die AfD. Sie schoss als Partei von drei auf 18 Prozent hoch (13 487 Stimmen; einen Erststimmen-Kandidaten gab es bei der AfD nicht). Besonders stark ist die AfD im südöstlichen Landkreis, in den vier benachbarten Orten Hohenwarth, Eschlkam, Neukirchen hl. Blut und Arrach - dort schwankt ihre Stimmenzahl zwischen 24,1 und 26,8 Prozent.Die SPD landete auf Platz drei, verlor ein Prozent und kann sich 13 Prozent der Zweitstimmen gutschreiben, was 10 069 Stimmen entspricht. Auch Marianne Schieder verlor im Landkreis Cham leicht, steht aber mit 15 Prozent oder 11 597 Stimmen noch ein bisschen besser da als ihre Partei.Was folgt ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen von vier Parteien, das die FDP mit knapp sieben Prozent (5229 Stimmen) für sich entscheiden kann. Sechseinhalb Prozent oder 4887 Stimmen haben die Freien Wähler erreicht, 4,3 Prozent können sich die Grünen mit ihren 3253 Stimmen, sowie 4,0 Prozent die Linke (3046 Stimmen) auf die Fahnen schreiben. Bemerkenswert ist das Abschneiden von Frank Aumeier von den Freien Wählern, der als Direktkandidat mit seinen 12,3 Prozent oder 9098 Stimmen recht nah an das Ergebnis von SPD-Frau Schieder herankam.Hier die Gewinn-Verlust-Rechnung von Parteien und Direktkandidaten im Vergleich zur Wahl 2013 im Landkreis Cham: Karl Holmeier (-11,01 Prozent), CSU (-15,17 Prozent), Marianne Schieder (-0,71), SPD (-1,41), AfD (+14,8), Frank Aumeier (+7,05), Freie Wähler (+/-0).Zugelegt haben die Grünen als Partei (von 4,19 auf 4,39 Prozent) und ihre Kandidatin Tina Winklmann von 2,75 auf 3,23 Prozent. Die FDP verdoppelte ihre Stimmenzahl sogar von 2550 auf 5229, was prozentual einen Sprung von knapp vier auf knapp sieben Prozent entspricht. Ein ähnliches Kunststück gelang den Linken (von 2,9 auf 4,0 Prozent) und deren Bewerber Marius Josef Brey, der 3411 Stimmen auf sich vereinigte (4,6 Prozent). Am Ende der Skala rangieren MLPD, BüSo und DKP mit jeweils mageren neun Stimmen.