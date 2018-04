Politik Cham

Cham/Amberg . Seit Anfang dieser Woche residiert die Führung der Panzerbrigade 12 "Oberpfalz" in der Nordgaukaserne in Cham. An diesem Mittwochnachmittag um 16 Uhr treten die Männer und Frauen auf dem Marktplatz ihrer neuen Heimatstadt an. Mit dem Begrüßungsappell stellt sich der Verband bei den Menschen in seinem neuen Zuhause vor. In der Woche zuvor hatten die rund 350 Angehörigen des Brigadekommandos die Leopoldkaserne in Amberg geräumt und ihre neuen Büros in den Nordgaukaserne bezogen. Nun sind alle in einem Stabsgebäude untergebracht - und nicht mehr verteilt auf mehrere Häuser wie in Amberg. Die Büros sind mit neuen Möbel ausgestattet, nur die EDV ist die alte geblieben.

Vor dem Haupteingang des Stabsgebäudes kündet an einem Granitstein das Wappen der "Zwölfer" vom neuen Hausherrn. Der Rasen davor ist der gleiche wie in der Allianz-Arena, allerdings ist die Fläche zu klein, um darauf zu kicken. Rund 9,2 Millionen Euro kostete das neue Stabsgebäude, rund fünf Millionen das neue Unterkunftsgebäude. Dort hat jeder Soldat sein eigenes Zimmer, zwei teilen sich eine Nasszelle.Die Unterkünfte sind nur für diejenigen Soldaten, die verpflichtet sind, in der Kaserne zu wohnen, weil sie jünger als 25 Jahre sind. Für alle anderen gibt zumindest Spinde - rund 350. Diese stehen nicht wie früher in den Büros, sondern in einem eigenen Gebäude. Abgeschlossen ist die Renovierung der Kaserne noch nicht. Einige Gebäude müssen noch umgebaut und modernisiert werden.