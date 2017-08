Vermischtes Cham

13.08.2017

5

0 13.08.2017

Zwei angetrunkene 28-Jährige haben sich in der Tür geirrt und deshalb am Samstag gleich zwei Glasfenster eingeschlagen. Nach Polizeiangaben vom Sonntag wollten die beiden jungen Männer Schulden von einem Bekannten einfordern.

Mit der Faust zerstörten sie zunächst am Nachmittag eine Türverglasung in einem Mehrfamilienhaus in Cham. Als die beiden bemerkten, dass sie an der falschen Wohnungstür gewesen waren, kehrten sie am Abend zurück und wiederholten das Prozedere einen Stock tiefer. Ein Nachbar hörte die Randalierer und rief die Polizei. Ihren Schuldner trafen die beiden in der Wohnung nicht an – sie war leer. Die Höhe der Geldschulden: zwölf Euro. Die Schadenshöhe: 200 Euro. Neben den Reparaturkosten erwartet die Männer nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Zudem verletzte sich einer der Beiden an der Hand.