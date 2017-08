Täter gelangen über die Hintertür in eine Gaststätte in Cham

Unbekannte haben einen Tresor mit etwa 16.000 Euro Bargeld mitgenommen. In der Nacht auf Montag sind die Täter in eine Gaststätte mit Hotelbetrieb in der Chamer Innenstadt eingebrochen.

Polizeisprecher Karl Pfeilschifter: "Der oder die Täter gelangten durch Aufhebeln einer rückwärtigen Tür in das Gebäude. Dort wurde gezielt mit Gewalt die Bürotür geöffnet. Darin befand sich ein Tresorwürfel, den mitgenommen wurde."