"Opel, Opel Karajan, a jeder wüll an Opel ham', so reimte vor langer Zeit Bayern-Barde Fred Fesl. Das könnte wieder passieren, denn der neue Insignia Sports Tourer dürfte so manchen Passat- oder Mondeo-Interessenten zum "Umparken im Kopf" bewegen. Aber dieser Slogan zieht ja nicht mehr.

200 Kilo abgespeckt

Insignia bucht Hotel

Ab 26 690 Euro geht's los

Denn der neue Claim aus Rüsselsheim heißt - Tusch und taaraa! - "Die Zukunft gehört allen". Da hoffen wir mal, dass im neuen Insignia Sports Tourer ein bisschen mehr Hirnschmalz steckt. Und da schaut's gut aus, wie wir nach ersten Testfahrten in Hamburg konstatieren können.Allen Omega- und Rekord-Caravan-Freunden sei gesagt: Der neue Insignia Sports Tourer ist ein richtig großes Auto geworden, unterbietet die Fünf-Meter-Marke nur um ein paar Millimeter. Der Kofferraum fasst bemerkenswerte 1665 Liter (130 Liter oder einen mittleren Koffer mehr als der Vorgänger) und nimmt Ladegut mit einer Länge von mehr als zwei Metern auf. Letztlich ist der Insignia in alle Richtungen gewachsen, bietet mehr Kopffreiheit, mehr Knie- und mehr Schulterraum, und hinten sitzt man fürstlich, auch wenn vorne ein Zwei-Meter-Kaventsmann den Sitz ganz zurückgeschoben hat.Und der Insignia hat - je nach Modell - bis zu 200 Kilogramm an Gewicht verloren. Das steigert die Agilität und die Fahrfreude. Der große Wagen lässt sich in der Tat leicht und locker dirigieren, ist innen extrem leise und glänzt mit wertiger Ausstattung, zumindest in den zur Präsentation vorgefahrenen Modellen. Die waren natürlich auch ausgestattet mit allen Features, die die Optionenliste so hergibt, und das sind eine Menge. Opel meint: Manche findet man nur eine Klasse höher. Dazu zählt zum Beispiel das LED-Matrixlicht, das hell strahlt und andere Verkehrsteilnehmer nicht blendet.Wer Allradantrieb wählt (im starken Benziner Serie) erhält es mit Torque-Vectoring, einer radindividuellen Kraftverteilung ohne Bremseingriff. Das grafisch gut auflösende Head-Up-Display zeigt Geschwindigkeit, Verkehrszeichen und Navigationshinweise auf der Windschutzscheibe an. Es gibt eine 360-Grad-Kamera mit Rundumblick aus der Vogelperspektive und den adaptiven Geschwindigkeitsregler ACC mit automatischer Gefahrenbremsung.Der persönliche Online- und Service-Assistent OnStar wartet mit erweiterten Funktionalitäten wie Hotelreservierung und Parkplatzsuche auf. Serienmäßig spricht das Infotainment-System die Sprache von Apple- und Android-Handys, und wie bei Opel üblich gibt es auf Wunsch auch von der AGR (Aktion gesunder Rücken) zertifizierte Sitze mit elektrischer Sitzwangenjustierung sowie Massage-, Memory- und Ventilations-Funktion. Die Heckklappe öffnet und schließt per Fußkick. Beim Antrieb bleiben die Rüsselsheimer (dort läuft der Insignia auch vom Band) ganz konventionell: Es gibt drei Benziner und drei Diesel. Die beiden 1,5-Liter-Benziner leisten 140 bzw. 165 PS und lösen den 1,6-Liter-Motor ab. Spitzenmotorisierung ist ein 260-PS-Turbo mit Achtgangautomatik und Allradantrieb. Bei den Dieselantrieben reicht die Range von 110 über 136 bis 170 PS. Ein 210-PS-Diesel ist geplant.Mit einem Basispreis von 26 690 Euro liegt der Kombi exakt 1100 Euro über der ebenfalls neuen Limousine, die sich Grand Sport nennt.Fazit: Ein großer Opel, dem dank vieler Sicherheits-Features das Schicksal aus dem Fesl-Lied wohl seltener beschieden sein dürfte. Das geht nämlich so weiter: "... und liegt er dann in Graben, will ihn keiner haben!"