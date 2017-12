Trifft sich das mittlere Management zur Klausur, dann wird's oft eintönig auf dem Hotel-Parkplatz: 5er Touring, E-Klasse T-Modell oder A6 Avant zeigen: Unser Boss hat's geschafft. Aus Großbritannien kommt jetzt eine erfrischende Alternative.

Die Sonnenblende des 1,6 Quadratmeter großen Panoramadachs öffnet und schließt per Geste

Die Innenraumluft lässt sich über einen Ionisator zusätzlich reinigen

Ein Activity-Key, ähnlich einem Fitness-Armband begleitet den Fahrer zum Joggen oder Schwimmen, während der Schlüssel im sicher verschlossenen Auto bleiben kann

Kerniger Benziner

XF Sportbreak heißt sie und trägt eine Raubkatze im Kühlergrill. Jaguar hat sich - nicht zuletzt wegen der Beliebtheit der Rucksack-Autos im Mutterland und vor allem in Deutschland - entschieden, eine Kombiversion der Mittelklasse-Limousine aufzulegen. Und weil die Preisliste für den "Jag" schon bei 43 960 Euro beginnt (2500 Euro Aufpreis zur Limousine), darf man in der Optionenliste gerne etwas großzügiger ankreuzen oder bei der Wahl des Motors höher einsteigen.Die Heckklappe, hinter der sich ein 565 bis 1700 Liter großer Kofferraum verbirgt, schwingt serienmäßig elektrisch auf. Die automatische Niveauregulierung an der Hinterachse sorgt dafür, dass der XF auch als Zugfahrzeug (maximal zwei Tonnen) nicht die Coolness verliert. Wer Allrad wählt, kann über die "All Surface Progress Control" sicher sein, dass Grip und Untergrund eine Union eingehen. Ein paar Gimmicks, die der eine als Spleen abtun mag, der andere aber durchaus als clever:Dank Aluminium-Karosserie wiegt der XF Sportbreak nur 1660 Kilogramm. Der Basisdiesel mit 163 PS und 380 Nm reicht nicht zuletzt deshalb für eine Beschleunigung von Null auf Hundert in gut neun Sekunden und ist für eine Spitze von 219 km/h gut. Weitere Ausbaustufen dieses Zwei-Liter-Selbstzünders leisten 180 (ab 47 660 Euro) und 240 PS (ab 57 360 Euro); am obersten Ende der Diesel-Leistungsskala rangiert ein Drei-Liter-V6 mit 300 PS und 700 Nm, der den Kombi in 6,1 Sekunden auf 100 schmeißt und dabei im Schnitt mit weniger als sechs Litern auskommen soll (ab 67 660 Euro, nur mit Allrad). Müßig zu erwähnen, dass es auch für Jaguar alle gängigen Assistenz-Systeme gibt. Und viele schöne Dinge mehr.Uns stand für eine erste Ausfahrt der neue XF 25t zur Verfügung, ein Benziner mit zwei Litern Hubraum, 250 PS und 365 Nm Drehmoment, den der Jaguar-Händler mit 51 060 Euro auspreist. Laut Werksangaben verbraucht dieser Wagen 6,8 Liter Super im Schnitt, beschleunigt in 7,1 Sekunden auf 100 km/h und wird bis zu 241 km/h schnell. Im kommenden Jahr schieben die Briten noch eine 300-PS-Version dieses Motors nach.Schon der "kleine" Benziner geht mit Wucht zur Sache und vermittelt dank der präzise schaltenden Achtgang-Automatik jene Sämigkeit, die man von einem Jaguar irgendwie erwartet. Der Motor klingt kernig, um es einmal positiv auszudrücken. Das Rot des Lacks am Testwagen findet sich hier auf Sitzflächen und -lehnen wieder. Das wirkt ein wenig prollig, ist aber Geschmackssache: Man muss es ja nicht bestellen. Wie die Limousine, so gefällt auch der Sportbreak mit dem etwas anderen Bedienkonzept, wie beispielsweise dem Schaltzylinder, der sich beim Motorstart aus dem Mitteltunnel hebt.Der XF Sportbreak bildet eine breite Range ab: Als Basisdiesel spielt er beinahe schon in der Liga gut ausgestatteter VW Golf Variant und als Power-Kombi bewegt er sich auf Augenhöhe mit der eingangs erwähnten Liga der wohlsituierten Gentlemen.