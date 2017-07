Kurkumagelb-Metallic heißt die Farbe, in der VWs neuer Luxus-Liner Arteon derzeit von vielen Plakatwänden strahlt. Ein Lack, der es den Wolfsburgern offensichtlich angetan hat, denn auch der Testwagen trägt ihn, obgleich es sich "nur" um einen Golf handelt. Da stellt sich natürlich die Frage: Kommt der kompakte Bestseller in der Eigenschaftswertung ran an den großen Bruder? Ist er sein Gelb wert - und natürlich auch sein Geld?

Rumpeln und kleben

Ein Golf ist ein Golf

Billig ist der Gelbe nämlich nicht. "So wie er dasteht" kratzt er schon an der 40 000-Euro-Marke. Die Basis des 150-PS-Benziners in der höchsten Highline-Ausstattung startet bei 26 000 Euro. Als passionierte Diesel-fahrer sind wir es gewohnt, mit Quasi-Standgas anzufahren, die Kupplung ganz kommen zu lassen und dann zu beschleunigen. Der Turbo-Benziner im Golf mag das gar nicht. Er neigt dann zum "Bonanza"-Effekt, springt als säße ein Fahranfänger am Steuer. Gut, wir übertreiben ein wenig, und nach etwas Übung beherrschen auch wir das fordernde Spiel mit Gas und Kupplung. Das ist der Preis, den man zahlt für Motoren mit kleinem Hubraum und Turboaufladung. Zudem hat der Testwagen eine aktive Zylinderabschaltung (ACT) für die beiden außenliegenden Töpfe. Die funktioniert, ohne dass man es bemerkt.Über den schlechten Zustand der Straßen von Weiden informiert der Golf sehr direkt. Gleich, welches Fahrprofil wir wählen: Die 17-Zöller, auf denen Reifen der Dimension 225/45 sitzen, poltern freudig in die Schlaglöcher. Freilich sorgen sie auf der anderen Seite - zum Beispiel auf der gerade frisch asphaltierten A 93 für Haftung und Grip auch bei hohem Tempo.Die automatische Distanzregelung ACC sorgt gegen einen Aufpreis von 320 Euro bis 210 km/h (sonst 160 km/h) für sicheren Abstand zum Vordermann. In der Spitze erreicht der Golf 218 Sachen, entfernt sich dann aber deutlich vom Normverbrauch von 5,3 Litern. Dann steht auch schon mal eine 8 vor dem Komma. Sehr klar und hoch aufgelöst kommt der große Touchscreen in der Mittelkonsole daher, der im Zusammenspiel mit dem digitalem Info-Display für großes Kino sorgt. In diese Kategorie ordnen wir auch die dynamischen Blinkleuchten ein: LEDs für 295 Euro.Ansonsten Arteon-Features noch und nöcher: Spurhalteassistent, aktives Licht, Digitalradio, Ergo-Sitz für den Fahrer, beheizbares Lederlenkrad und Rückfahrkamera. Die Türen öffnen und schließen schlüssellos, Verkehrszeichen erkennt eine Kamera und spiegelt sie ins Display, und eine 400-Watt-Anlage von Hauslieferant Dynaudio saugt Musik aus allen denkbaren Kanälen und gibt sie kristallklar wieder. Die Handykopplung klappt auf Anhieb, die Sprachsteuerung auch. So ist der Golf ein komplettes Auto, dessen Qualitäten aufzuzählen müßig ist. Obschon die Ablösung durch den Golf VIII absehbar ist, macht er die Konkurrenz nass - und sei sie noch so jung - und behauptet sich an der Spitze der Zulassungsstatistik. Womit? Mit Recht.Innenraum des Testwagens in 360-Grad-Ansicht: