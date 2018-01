Ein mit dem Passwort "123456" geschütztes Nutzerkonto ist nicht sonderlich sicher. Trotzdem gehört die Zahlenkombination nach wie vor zu den beliebtesten Passwörtern deutscher Nutzer. Das geht aus einer aktuellen Untersuchung des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) hervor.

Potsdam. Grundlage sind 12,9 Millionen E-Mail-Adressen, die auf eine .de-Domain registriert sind. Die Daten stammen aus dem "Identity Leak Checker" des HPI. Dieser kostenlose Service ermöglicht es Internetnutzern, herauszufinden, ob ihre Zugangsdaten bei Hackerangriffen möglicherweise gestohlen wurden.Auf den folgenden Plätzen der Rangliste beliebter Passwörter wird es nicht sicherer: "123456789" folgt auf Platz zwei vor "1234" auf Platz drei. Auch beliebt: "hallo" (Platz sechs), "passwort" (Platz sieben) und "hallo123" (Platz zehn). Diese Zahlen berücksichtigen allerdings nicht, dass viele deutsche Nutzer auch Mail-Adressen mit Domains ohne .de-Endung verwenden. Solch schwache Passwörter können dem HPI zufolge von leistungsstarken Rechnern in kürzester Zeit erraten werden. Die Experten raten stattdessen zu Passwörtern mit mehr als 15 Zeichen, die Groß- und Kleinbuchstaben ebenso wie Zahlen und Sonderzeichen wie % oder & enthalten. Tabu sind Begriffe aus dem Wörterbuch und das mehrfache Verwenden desselben Passworts.Wer sich nicht selbst ständig neue Passwörter ausdenken will, dem empfiehlt das HPI einen Passwortmanager. Diese Programme helfen beim Erstellen und Verwalten verschiedener Online-Identitäten. Zusätzliche Sicherheit gibt es durch die Nutzung von einer sogenannten Zwei-Faktor-Authentifizierung, sofern Dienstanbieter sie ermöglichen. Hier wird beim Einloggen ins Nutzerkonto per SMS oder über eine App ein Zahlencode versandt, der zusätzlich zum Passwort einzugeben ist.