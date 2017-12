Jetzt sitzen wir da und studieren die Serienausstattung des Opel Insignia und stellen fest: Der Wagen ist eigentlich komplett. Wir erwähnen hier nur Dinge, die in anderen Autos keine Selbstverständlichkeiten sind: Frontkamera mit Kollisionswarner, Spurhalteassistent und Abstandsanzeige, Tempomat, Klimaanlage, Radio mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Startknopf ohne Schlüssel. Was will der Mensch mehr? Aber: Ein bisserl was geht immer, auch bei der Konfiguration des Wunschfahrzeugs.

Kräftiger Diesel

Und so stellt uns Opel einen Insignia in der Ausstattung Business Innovation vor die Tür, der es wirklich an nichts fehlen lässt. Wir Kinder der 60er kennen ja noch die Rekords und Omegas in allen Nomenklaturen und warten, bis Opel würdige Nachfolger bringt. Nun: Es ist geschafft! Der Insignia ist - auch und gerade als Limousine - ein Reisewagen für Kilometerfresser: sicher, komfortabel (Sitze, wie sie der Physiotherapeut empfiehlt), sparsam. Aber auch: unauffällig und unaufgeregt. Eine Passat-Alternative ohne Wenn und Aber.Der Testwagen hat den Zwei-Liter-Diesel mit 170 PS unter der langen Haube, der bärig aus dem Drehzahlkeller zieht und seine Kraft von 400 Newtonmetern schon ab 1750 Touren bereitstellt. Als Fronttriebler ist der Insignia mit so viel Kraft fast überfordert. Es gibt ihn aber auch mit Allrad. Der Testwagen hat den nicht. Dafür erfreut er mit einem leicht schaltbaren Sechs-Gang-Geriebe.Der Kofferraum ist über eine kleine Ladekante erreichbar, baut eher lang als tief und schluckt beachtliche 490 Liter. In den Caravan - sorry, der heißt ja Sports Tourer - passen "nur" 70 Liter mehr rein. Das sind zwei Koffer. Umgeklappt bietet die Limousine (richtiger Opel-Marketing-Name: Grand Sport) Platz für 1450 Liter. Allen fünf Mitreisenden geht's gut im Insignia, der die Umwelt akustisch fein draußen hält. Weil sich der Wagen auf 4,90 Meter streckt (Kombi fast fünf Meter) und die Sicht nach hinten wegen des coupéhaft abfallenden Daches schwierig ist, empfinden wir zwei Dinge als Segen: die Rückfahrkamera und die Einparkautomatik (zusammen 695 Euro) . Letztere meldet im Vorbeifahren passende Lücken und übernimmt dann souverän das Kommando.Dabei benötigt der Opel kaum mehr Raum als die Fahrzeuglänge und meist nur zwei Rangiervorgänge, um perfekt einzuparken. Und das in Längs- und Querlücken. Ein Traum: das taghelle LED-Matrixlicht mit Abblendautomatik. Rasen passt nicht zum Insignia, sondern eher ein Reisetempo, das sich um die Richtgeschwindigkeit orientiert. Derart bewegt, kommt der Wagen im Test mit 6,5 Litern Diesel aus. Und dank SRC-Kat mit Harnstoffzugabe ist er auch für die Zukunft fit. Fazit: Ein großer Reisewagen, der ohne viel Tam-Tam einen Superjob macht.