Braucht man heute noch Latein? Die Autoredaktion - traditionell für die Bildung der Leser zuständig - sagt ja und hängt gleich noch Geschichte hintendran. Die von Audi nämlich: Hervorgegangen aus der Marke Horch, was lateinisch "audi" heißt und der Imperativ von audire ist, hören. Und die vier Ringe? Symbolisieren die vier Marken Audi, DKW, Horch und Wanderer. Nach dem Krieg war's dann die Auto-Union, die sich in den 60er Jahren für den Markennamen Audi entschied. Noch kurz zum "Q", das steht bei Audi für Quattro, den legendären Allradantrieb. Wenn's jetzt röhrlt bei Ihnen im Kopf, dann sind Sie hier richtig. Ach so, das ist ein Fahrbericht? Nun denn, horchen wir halt mal rein in den neuen Audi Q 5. Zu sehen gibt's ja kaum etwas Neues, denn das Design lehnt sich, wie bei Audi üblich, stark an dem des Vorgängers an.

Kreuz und quer

"Tempora mutantur", sagt der Lateiner, die Zeiten ändern sich. Audi ändert sich nur unter dem Blech mit und hat sich vom permanenten Allradantrieb verabschiedet. In Ingolstadt setzt man nun auf den Quattro Ultra, der die Hinterräder nur bei Bedarf zuschaltet. Das passiert im getesteten Q 5 unmerklich und zuverlässig und lässt die Trauer über den Tod des Permanenten schnell vergessen. Der 190 PS leistende Vierzylinder ist im Audi längs eingebaut, was mehr Platz in Anspruch nimmt als beispielsweise bei den Konzernbrüdern Tiguan und Kodiaq. Der Audi aber brilliert in den Fächern Qualitätsanmutung und Wertstabilität. Begeisternde Details - das kann keiner so gut wie Audi. Wohin der Blick auch schweift: Ästhetik auf Hochniveau. Dahin liftet dich auf Wunsch auch die Luftfederung für 1950 Euro, die zusätzlich auch jeden Fahrdynamik-Wunsch erfüllt. Da hat der Q 5 ein Alleinstellungsmerkmal. Innen ist der Platz ausreichend, wenn auch nicht üppig. Es ist gut, dass die hinteren Sitze schieb- und klappbar sind (350 Euro). Im Kofferraum sorgt ein Schienensystem (205 Euro) für sicher befestigtes Ladegut.Feines Leder, digitale Instrumente, ein mitdenkender Abstands- und Geschwindigkeitsregler, der auch Kurven, Kreuzungen und Kreisverkehre einberechnet und entsprechend das Tempo drosselt und satter 3-D-Klang aus der Bang-&-Olufsen-Anlage (1140 Euro) - das ist Oberklasse im Kompakt-SUV.Der Antrieb passt da nicht hundertprozentig dazu. Zwar arbeitet der Vierzylinder, den 400 Newtonmeter anschieben, sehr gut mit dem siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebe zusammen, doch wirkt er trotz seiner 190 PS mitunter leicht unentschlossen, um nicht zu sagen gequält. Das ist ein subjektiver Eindruck. Hervorgerufen wird er durch alle Sinne, die in diesem schönen Wagen einfach einen homogeneren Antrieb erwarten. So gäb's für den Q 5 in der Schule eine Eins minus. In Latein hatten wir die nie.