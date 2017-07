Wer hätte das vor einer Dekade gedacht: Seat hat die jüngsten Kunden überhaupt. Laut einer Erhebung von Check24 ist der Seat-Fahrer im Durchschnitt 39,8 Jahre alt, da kann nicht einmal Mini mithalten. Woran liegt's?

Seat SUVt weiter

Wer glaubt, die Mii- und die Ibiza-Fahrer aus der Gruppe der Fahranfänger senken den Altersschnitt, der irrt: Es sind laut Deutschland-Geschäftsführer Bernhard Bauer vor allem die Leon-Kunden, die frisches Blut in die Eigner-Statistik bringen. Die Jungen in der Golf-Klasse also. Bauer hat gut lachen: Die Marke hat in Deutschland im ersten Halbjahr 2017 um elf Prozent zugelegt, im Privatkundenmarkt gar um 54 Prozent. Die Tageszulassungen im Handel dagegen drastisch reduziert. Der Ateca, das Seat-SUV im B-Segment, ist so erfolgreich, dass die Bänder gar nicht genug ausspucken können. Und jetzt setzen die Spanier mit der deutschen Mutter noch zwei Glanzlichter obendrauf:Der Leon Cupra (steht für "Cup-Racing") spielt zum ersten Mal in der 300-PS-Liga. Er sprintet in 4,9 Sekunden auf hundert, läuft 250 Spitze und schickt im breiten Drehzahlband zwischen 1800 und 5500 Umdrehungen 380 Newtonmeter auf die Kurbelwelle. Dabei ist er innerhalb der Modellpalette kein Exot: Jeder zehnte in Deutschland zugelassene Leon ist ein Cupra. Und weil die Preisliste dieses High-Performers schon bei 34 280 Euro beginnt, liegt hier wohl auch ein Grund fürs junge Publikum.Obwohl: Auch wir Ü-50er haben Spaß am Cupra und scheuchen ihn juchzend um den Wachau-Ring. Vorneweg Sebastian Stahl, Markenbotschafter von Seat, der wegen seiner engen Verbindung zu den Schumacher-Brüdern auch "Schumi 3" genannt wird. Gut - wir mussten abreißen lassen. Den Kombi, der bei Seat ST heißt, gibt es auch mit Allradantrieb, was seine Fahreigenschaften nochmals verbessert. Ein echter Racer ist er aber auch als Fronttriebler im Kleid des dreitürigen Coupés oder der fünftürigen Limousine, egal ob mit DSG oder als Schalter. Die Einstellmöglichkeiten für Dämpfer oder Fahrmodi gehen über das übliche Maß weit hinaus.Der zweite Neuling ist der Ateca FR, eine weitere, sportliche Ausstattungsvariante des SUV. Neben dem X-Cellence, der eher die Komfortbewussten anspricht, kommt der FR mit roten Ziernähten, Alcantara-Bezügen und weiteren sportlichen Accessoires daher: 18-Zoll-Rädern zum Beispiel oder Voll-LED-Leuchten. Neu unter der Ateca-Haube ist ein 190-PS-Benziner als Topmotorisierung und Zwangskombi mit DSG-Getriebe und Allradantrieb. Der Motor liefert 320 Newtonmeter zwischen 1450 und 4200 Touren und drückt den SUV auf 212 km/h Spitze. 9800 Ateca gingen zwischen Januar und Juni an neue Besitzer in Deutschland. Das ist ein Marktanteil von fünf Prozent. Übrigens jede zweite Seat ist ein FR.Ein Ende der Erfolgsstory ist nicht abzusehen: Im September rauscht der kleine Crossover Arona heran, und Ende des Jahres kommt der Skoda-Kodiaq- und Tiguan-Space-Bruder von Seat, der noch keinen Namen hat. Den sollen die Kunden bestimmen. Mehr als 10 000 Vorschläge sind bisher eingegangen, die Auflösung kommt zur IAA im September, heißt es bei Seat. Und dann? Bauer: "Irgendwann sicher auch was mit Elektro!" Man liebt Überraschungen in Spanien.___Bilder und Video im Internet: