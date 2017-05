So schützen Hundehalter ihr Tier vor Krankheiten

Bonn. Vor allem bei Reisen in den Süden müssen Hundebesitzer ihre Tiere vor Parasiten schützen. Einen ersten Überblick, in welchen Ländern welche Krankheiten vorkommen, finden Tierbesitzer auf der Seite www.esccap.de unter der Rubrik Reisetest, wie der Bundesverband für Tiergesundheit mitteilt. Die gängigsten Krankheiten:

Herzwurmkrankheit : Überträger dieser Erkrankung sind Stechmücken, die in warmen Regionen Europas vorkommt. Die Mücken übertragen infektiöse Larven, die nach etwa 120 Tagen das Herz erreichen. Mit geeigneten Medikamenten ist eine einfach Prophylaxe möglich.Leishmaniose: Sie wird durch Sandmücken unter anderem im Mittelmeerraum übertragen. Hundebesitzer sollten ihr Tier durch mückenabwehrende Medikamente schützen. Die Erreger greifen die Nieren an.Babesiose: Diese Erkrankung ist auch als Hundemalaria bekannt. Überträger ist die Braune Hundezecke, in Deutschland auch die Auwaldzecke. Symptome sind Gewichts- und Konditionsverlust. Saugen sich Zecken fest, sollten sie schnell entfernt werden.Ehrlichiose: Sie wird ebenfalls von der Braunen Hundezecke übertragen, vor allem in Südeuropa. Symptome sind Fieber und Blutungen.