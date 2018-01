Gefühlt ist ja derzeit jedes zweite Auto ein SUV. Das Segment boomt. So stark, dass auch Alfisti höher sitzen wollen?

Schön und verspielt

Stelvio heißt der BMW-X3-Gegner von Alfa Romeo, benannt nach dem Passo die Stelvio, dem Stilfser Joch. Das wiederum weist so viele Kurven auf, dass es im Sommer Biker in Scharen anzieht. Und - nehmen wir es vorweg - auch das Alfa-SUV fühlt sich wohl im Kurven-Reich. Woran liegt's?Aluminium- und Karbonteile sorgen dafür, dass das Basisgewicht des Stelvio mit 1660 Kilo (Verteilung 50:50 auf Vorder- und Hinterachse) recht gering bleibt. Dazu kommen eine spontan reagierende Lenkung, ein tolles Fahrwerk, die serienmäßige, formidable Acht-Gang-Automatik von ZF und ein durchzugsstarker Motor. Auf dem Papier weist das Datenblatt für den von uns gefahrenen 2,2-Liter-Diesel zwar "nur" 180 PS aus, fürs flotte Vorwärtskommen reicht das allemal. Dem Charakter des Fahrers lässt sich der des Autos mit dem "DNA"-Schalter anpassen, der alle relevanten Stellschrauben zwischen dynamisch, normal und besonders sparsam verstellt, und zwar spürbar.Nein, der Kofferraum ist nicht Best of Class und - ebenfalls nein - an die Fülle von Assistenten und die Variabilität der Konkurrenz reicht der Stelvio nicht heran. Audi Q5, Mercedes GLC und BMW X3 können sicher viele Dinge ein wenig besser, die südländische Ausstrahlung des Stelvio erreichen sie nicht. Als da beispielsweise wären: das Design mit dem großen Alfa-Grill (Scudetto) und das alfa-typisch seitlich angebrachte Nummernschild außen, ein paar liebenswürdige Verspieltheiten innen wie zum Beispiel der Start-Stopp-Knopf im Lenkradkranz oder das von grau nach bunt changierende Alfa-Logo im Zentralinstrument. Die Qualität der Verarbeitung, bei Alfa früher immer ein Thema, passt. Die Jahre der Schludrigkeiten sind vorbei. Sparsam im Verbrauch, wenn auch nicht besonders leise, zeigt sich der Motor.Die "Sport"-Ausstattung ist eine gute Wahl, bringt sich doch auch neben der ohnehin guten Standard-Bestückung Extras wie 18-Zoll-Räder oder Teil-Leder mit. Klima, Automatik und elektrische Heckklappe haben alle Stelvio. Und deshalb könnte der Italiener auch für jene interessant sein, die eine Klasse tiefer mit dem konfigurieren beginnen, bei Tiguan und Co. Auf der anderen Seite: Seit kurzem gibt es den Stelvio auch mit 510 PS, und spätestens der ebnet dann jeden Pass ein. Auch das Stilfser Joch.