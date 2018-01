Schon kolossal, wie sich drei Buchstaben emotional aufladen lassen: GTI! Der Golf, der von 1976 an den fetten Limousinen um die Außenspiegel fuhr, hat wieder Nachwuchs bekommen. Nach dem kürzlich präsentierten Polo GTI steigt Volkswagen nun eine Etage tiefer ein und wertet den Kleinstwagen Up mit den Insignien des Urvaters auf: rote Linie im Kühlergrill, schwarze Streifen am Schweller, karogemusterte Sitzbezüge - und einem heißen Motor.

Sitze für große Touren

Heißer Sound, träges Navi

115 PS quetschen die Ingenieure aus dem Dreizylinder-Motörchen mit einem Liter Hubraum. Damit geht der Up GTI besser als der erste Golf GTI: 196 Spitze und 8,8 Sekunden von null auf hundert.Schauen wir uns einmal das Zielpublikum an: Zum einen sind es schon etwas reifere Herrschaften, die sich noch mal oder schon immer einmal einen GTI in die Garage stellen wollten. Viel Spaß damit! Zum anderen (und das wohl in erster Linie) junge Menschen, die Freude an Beschleunigung und sportlichem Vorwärtskommen haben.Dafür sorgt der Up GTI mit einer frechen Wuseligkeit, die einen schnell gefangen nimmt. Der Motor treibt den Kleinen nach kurzem Turboluftholen forsch voran (200 Nm), die Gänge des 6-Gang-Getriebes flutschen durch die Schaltgasse, und das tiefere, straffere Fahrwerk sorgt für Go-Cart-Feeling. VW hat dem Up ein schickes Sportlenkrad spendiert; die drei Rundinstrumente überlappen sich leicht, als wär's ein Porsche. Der mittig sitzende Tacho ist riesig - mit Grüßen an Mini.Gar nicht kleinwagentypisch: die Sitze. Sie bieten ausreichend Auflagefläche für die Oberschenkel und guten Seitenhalt. Taugt für lange Reisen. Wir haben den Roten nur mal schnell auf der Küstenstraße von Nizza nach Monaco gesteuert und waren überrascht vom sportlichen Sound des Dreizylinders, der sich ja normalerweise akustisch eher in Richtung Nähmaschine orientiert. Des Rätsels Lösung: Der Up GTI hat serienmäßig einen Sound-Aktuator an Bord, der das Motorengeräusch quasi auffrisiert. Da muss sogar Hans-Joachim "Striezel" Stuck (67), der am Hafen des Fürstentums repräsentiert, ein wenig schmunzeln.Egal - der Up GTI schmust ja eher mit jungen Leuten, und die sollen ihren Spaß haben. Dafür sorgt (gegen Aufpreis) eine fette "beats"-Audioanlage die über die Docking-Station für Smartphones gespeist werden kann. Mittels Handy navigiert der Up auch per App ans Ziel. Im Test-Up reagierte die Zielführung allerdings etwas träge, so dass Kommandos erst in letzter Sekunde oder gar zu spät ausgegeben wurden. Achtung, Töchter und Söhne, hier kommt das rationale Kaufargument: Der Up ist ein Saubermann. Als erster VW überhaupt besitzt er einen Partikelfilter für Ottomotoren, der 95 Prozent der Rußpartikel rausholt. Mit einer Einstufung nach Euro-6d-Norm ist er zukunftssicher. Der Normverbrauch liegt bei 4,8 Liter Super. Bei der realitätsnäheren WLTP-Messung kamen 5,6 Liter heraus.Inklusive Infotainment-System, Klimaautomatik, Dashboard im Pixel-Design und eigens entwickelten Leichtmetallfelgen kostet der Up GTI ab 16 965 Euro. Nur zur Erinnerung: Der erste Golf GTI vor 42 Jahren kostete 13 850 Mark.