Autor

Meer, Sand, Strand, Palmen und freie Sicht bis zum Horizont...für viele der Inbegriff von Urlaub. Aber warum denn in die Ferne schweifen? Unsere Region hat viel zu bieten: Freizeitparks, Museen, Freibäder, Seen, Radstrecken, Ausflugslokale, Kartbahnen, Klatterparcours, Festspiele, Konzerte, Campingplätze - lohnenswerte Ausflugs- und Urlaubsziele vor der Haustür für die großen Ferien, passend für jeden Geldbeutel und schnell zu erreichen. All diese Ziele und Attraktionen stellen wir in unserer Ferienzeitung vor.