An den meisten Tagen im Jahr hat es die Blockflöte heutzutage ziemlich schwer. Als perfektes Einstiegsinstrument machten in den letzten Jahrzehnten unzählige Grundschüler auf dem beliebten Holz-Instrument erste musikalische Schritte. Durch das spezifische Fiepen flötender Kinder ist das Instrument vielen wohl eher als Folterinstrument im Gedächtnis geblieben.

Aber es gibt Tage, an denen die Blockflöte cool ist. Zum Beispiel am 10. Januar: Am Tag der Blockflöte. Diesen Ehrentag hat ein Online-Portal „Lizard Lounge“ erstmals 2007 gefeiert. Die Blockflöte ist eine Längsflöte, die zur Gruppe der Holzblasinstrumente gehört. Das Instrument gibt es allerdings nicht nur aus Holz, sondern auch spülmaschinenfest, aus Karotten oder Gurken geschnizt, filigran verziert, in allen erdenklichen Farben, aus durchsichtigem Kunststoff, mit Glitzer.Hier könnt ihr sehen, wie man sich eine Karotten-Flöte baut:Auf Youtube gibt es noch ganz andere sehenswerte Beiträge zur Blockflöte:Holt doch eure Blockflöte raus und spielt ein paar Töne zu diesem besondern Tag, erzählt euch Blockflöten-Witze (Was ist schlimmer als eine Blockflöte? Zwei Blockflöten!), baut euch selbst eine Karotten-Flöte oder verbringt diesen musikalischen Ehrentag auf YouTube und lasst euch von der Magie des Holz-Instruments berauschen.