Zehn Jahre feiern Künstler aus Deutschland und Tschechien bereits das Festival "Farbe auf der Straße" in Pilsen. Auch Oberpfälzer steuern wieder Kunstwerke bei.

Pilsen/Schönsee. Zum zehnten Mal in Folge lud die Union der Bildenden Künstler Pilsen (UVU) tschechische und deutsche Künstler ein, an der alten Stadtmauer von Pilsen am Freitag, 11. August, je eine großformatige Malerei auf Leinwand zu zeigen. In diesem Jahr lautet das Motto "die Stadt".Der Oberpfälzer Kunstverein ist seit Beginn an bei dieser Kunstaktion vertreten und beteiligt sich auch in diesem Jahr mit drei Beiträgen. Irene Fritz, Vorsitzende des Kunstvereins, bezieht sich in einer malerischen Interpretation eines Songtextes von Peter Gabriel auf eine Wahrnehmungserfahrung am Stadtrand. Gisela Walbrunn kombiniert Figur und Großstadtleben, bei Armin Friedrich Braun entstehen Architekturen aus aneinandergrenzenden Farbflächen. Der Berufsverband Bildender Künstler (BBK) Niederbayern/Oberpfalz ist mit Isolde von Reusner und Barbara Muhr vertreten.Die Aktion "Farbe auf der Straße - Wall of Art" ist traditionell der Auftakt zum Straßenfestival "Živá ulice", dem größten Straßenfest in der tschechischen Republik. Die Freiluftveranstaltung wurde begleitet von einem Festzug mit Musikern und Tänzern des "Internationalen Dixieland Festivals". Zur Eröffnung sprach der Kulturleiter aus Stadt und Region Pilsen. Für die UVU begrüßte Kuratorin Kveta Monhartová die Gäste. Karel Syka eröffnete den Beitrag der Pilsener Kinder- und Jugendkunstschule Paletka.Hans Eibauer, Leiter des Centrum Bavaria Bohemia (CEBB) Schönsee, wies auf die Wanderung der Ausstellung nach Schönsee am 21. September hin. Dort werden die Stücke an der Außenfassade des CEBB gezeigt.