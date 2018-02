Kairo. Ägyptische Archäologen haben am Nil eine antike Totenstadt mit Dutzenden Sarkophagen und Kunstschätzen entdeckt. Die in der Stadt Minja in Ägypten gefundene, über 2500 Jahre alte Nekropole enthalte 40 Steinsärge, etwa 1000 Statuen und eine Goldmaske, sagte Antikenminister Chaled al-Enani am Ausgrabungsort. Zudem seien Keramik, Schmuck und andere antike Gegenstände gefunden worden. Die Ausgrabungen begannen laut dem Ministerium im vergangenen Jahr. In der Region arbeiteten seit einigen Jahren auch Forscherteams aus München und Hildesheim. "Das ist erst der Anfang einer neuen Entdeckung, und ich glaube, wir brauchen mindestens fünf Jahre, um die Arbeit an der Nekropole zu beenden", meinte Al-Enani. Die Funde gäben wichtige Einblicke in das Leben der alten Ägypter.