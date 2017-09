London. "Sweet Dreams (Are Made of This)" eroberte weltweit die Hitparaden und ist bis heute ihre Erkennungsmelodie: "Ich kann praktisch überallhin in der Welt reisen, sag Äthiopien", sagte Dave Stewart vom Synthiepop-Duo Eurythmics der "Daily Mail", "und singen: ,Sweet Dreams Are Made of This'". Am Samstag, 9. September, wird der Brite 65 - ein Geburtstagswochenende mit gleich zwei Konzerten: Am Freitag stand er in London auf der Bühne, am Sonntag feiert er in seinem Geburtsort Sunderland.

Flohmärkte und Drogen

Songwriter und Fotograf

Dort schließt er sich als Teenager einer Band an und läuft weg, nach London. Zwei Jahre später nimmt Elton Johns Label Rocket Records den 18-Jährigen unter Vertrag. In einem Restaurant trifft er Annie Lennox - er exzentrisch im Pelzmantel, sie im blumigen Laura-Ashley-Kleid mit langen braunen Haaren - und macht ihr einen Heiratsantrag.Stewart erzählte dem "Guardian": "Als ich sie zum ersten Mal in ihrem winzigen Zimmer besuchte, sang sie ein Lied, das sie auf einem Harmonium geschrieben hatte. Ich sagte: "Verdammt. Was machst du als Kellnerin? Du bist Künstlerin." Sie spielen zusammen in der Popgruppe The Tourists und haben mehrere Hits.Im amerikanischen "National Public Radio" erinnerte sich Stewart: "Wir lebten in einem besetzten Haus und gingen zu Flohmärkten, um ein Schlafsofa für ein Pfund zu bekommen. Wir haben wirklich bei Null angefangen." Schon mit 15 nimmt er Drogen, vor allem Kokain und Amphetamine. Der "Huffington Post" beschrieb er seinen Tiefpunkt: "Man gleitet unter den Eisberg und merkt nicht, dass es den ganzen Weg hinunter geht. Und du kannst die Oberseite nicht mehr sehen, es wird sehr dunkel und düster und dann kommen Haie und umkreisen dich." Seine Lebensgefährtin Lennox hilft ihm, seinen Drogenkonsum langsam einzuschränken.Doch 1980 brechen nicht nur The Tourists auseinander, sondern auch ihre Beziehung. Dennoch gründen sie eine neue Band, das Synthiepop-Duo Eurythmics. Lennox wird mit ihrem androgynen Kurzhaarschnitt zum Sex-Symbol der 80er. Sie verkaufen 75 Millionen Platten weltweit; das Duo verdient je 30 Millionen Pfund mit Hits wie "Who's That Girl?", "Here Comes the Rain Again" und "There Must be an Angel (Playing with My Heart)".Stewart beschrieb dem "National Public Radio" die paradoxe Situation: "Vorher haben wir niemals Songs geschrieben; jetzt schreiben wir 140 Lieder über unsere Trennung." Die beiden verarbeiten ihre Beziehung in ihrer Musik. Die Spannung auf der Bühne ist greifbar: "Wir schauen uns an und wissen, was wir durchgemacht haben. Und ich denke, das Publikum fühlte diese Emotionen, die sich durch ein Lied oder die Konzerthalle ziehen." Doch privat entfernen sich die beiden. 1987 heiratet Stewart die Musikerin Siobhan Fahey (Bananarama, Shakespears Sister) - sie haben zwei Kinder. Seit 2001 ist er in dritter Ehe mit der holländischen Fotografin Anoushka Fisz verheiratet.Schon während der Zeit mit Eurythmics fängt Stewart an, Hits zu schreiben - für andere Stars. Lennox ist nicht begeistert. 1990 lösen sie Eurythmics auf. Während Annie Lennox erfolgreiche Soloalben aufnimmt und zur politischen Aktivistin wird, schreibt er Filmmusik, betätigt sich als Filmemacher, fotografiert, produziert einige Soloalben und arbeitet vor allem mit der Rock-Elite als Songwriter und Musiker.Sein Haus in Los Angeles wird zum Treffpunkt der Superstars. "Einmal schrammelten Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne und Tom Petty mit ihren Gitarren unter einem Baum in meinem Garten. Und Roy Orbison sang." Auch junge Künstler wie Katy Perry und Gwen Stefani lieben ihn - er hat mehr als 50 Hits geschrieben.2011 bringt er Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger, Soulsängerin Joss Stone, Bob Marleys Sohn Damian und den Bollywood-Komponisten A.R. Rahman für das Album "Superheavy" zusammen. Und am 15. September erscheint das neue Album von Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr mit ihrem gemeinsamen Song "So Wrong For So Long".