Trump mit kleinem Penis, Trump in weißer Kutte des Ku-Klux-Klan - was Roger Waters vom US-Präsidenten hält, kann man sich schnell denken. Der Pink-Floyd-Veteran sagt unsichere Zeiten voraus und stimmt Fans bei seiner monumentalen Tour auf Nächstenliebe ein.

Zur Person Der in Great Bookham im Südwesten von London geborene Roger Waters gründete 1965 die heute legendäre Rockband Pink Floyd mit Syd Barrett, Nick Mason und Richard Wright. Als Bassist, Sänger und kreativer Kopf führte er die Gruppe mit zu weltweitem Erfolg, verließ sie aber 1985 im Streit und veröffentlichte mehrere Alben als Solokünstler, darunter "Amused to Death". Er war bis 2015 in vierter Ehe mit der Schauspielerin und Filmemacherin Laurie Durning verheiratet, ist Vater von drei Kindern und lebt in Cambridge sowie in einer Villa in den Hamptons bei New York.

New York. Die Tausenden Zuschauer hatten nur in einer Arena in Brooklyn Platz, aber Roger Waters hätte sein New Yorker Konzert wohl am liebsten direkt vor dem Eingang des Trump-Tower gespielt. Der Mitbegründer von Pink Floyd wird in der Show seiner Tour "Us + Them" wie auch im Interview nicht müde, den "verrückten Clown" Donald Trump unter Beschuss zu nehmen. Waters wirkt heiter, als er in den Headroom-Studios Platz genommen hat - für wie gefährlich er die Lage unter dem US-Präsidenten hält, ist trotzdem nicht zu übersehen.Roger Waters: Ich habe Shows und die Musik immer sehr ernst genommen, also ist es der passende Job für mich. Wenn man das Glück hat, einen passenden Job zu haben, der Spaß macht, wird man so lange damit weitermachen, wie man kann.Nicht nur ich erkenne, dass dieser Typ verrückt und ein Clown ist. Es ist sehr, sehr surreal, dass jemand, der so entrückt vom Leben der meisten Menschen ist - außer als Ikone im Reality-TV - irgendwie versuchen könnte, mächtigster Politiker der westlichen Welt zu werden. Die Tatsache, dass er die Wahl sogar gewonnen hat, ist noch verrückter.Ich habe keinen Zweifel, dass er im Handumdrehen einen Krieg beginnen wird. Er ist nicht an Fakten oder Geschichte oder sonst irgendetwas interessiert. Er ist ein verrückter Typ, der mitten in der Nacht twittert. Ich habe keine Ahnung, was er tun wird. Ich glaube, seine Unberechenbarkeit ist am gefährlichsten.Wo auch immer wir spielen, gab es vielleicht fünf oder sechs oder schlimmstenfalls zehn Leute, die so gekränkt von meiner Attacke auf den Präsidenten sind, dass sie die Show verlassen haben. Aber sogar in diesen Staaten ist der lauteste Lärm des Abends, wenn "Pigs (Three Different Ones)" endet. Sie sind verzückt, dass ich den Präsidenten ihres Landes verspotte (Anmerkung der Redaktion: Zu diesem Pink-Floyd-Song von 1977 zeigt Waters in seiner Show Bilder von Trump mit kleinem Penis oder in einer weißen Kutte des rassistischen Ku-Klux-Klans).Wenn Du so denkend zur Show kommst und enttäuscht bist, würde ich vorschlagen, dass Du von einem Berggipfel in Nepal wegziehst und zu uns anderen in der echten Welt stößt.Jeder sollte meiner Meinung nach politisch aktiv sein. Wer nicht auf irgendeine Weise politisch aktiv ist, leugnet seine Menschlichkeit.Sie müssen A) den Song hören und B) das Konzert sehen und erkennen, dass ich sage, dass es kein "Wir" und "Die" gibt. Es gibt nur uns. Soweit wir wissen, ist unsere Spezies nur zwischen 70 000 und 100 000 Jahren alt und wir stammen alle aus Afrika. Wir teilen alle dieselbe DNA und wir sind alle miteinander verwandt.Klar tue ich das. Liebt einander! Fuck, wenn Sie das nicht kapiert haben, haben Sie den Eintrittspreis verschwendet. Die Antwort ist, es gibt kein "Wir" und "Die", wir sind alle Brüder und Schwestern, wir werden dieses heillose Chaos nicht überleben, wenn wir nicht anfangen, uns um einander zu kümmern.Ich drücke überhaupt keinen Pessimismus aus. Ich drücke großartigen Optimismus aus in allem, was ich sage. Wenn Du Dein Leben in einer Katy-Perry-Show leben willst, bist Du verloren.Roger Waters ist 2018 auf seiner Tour "Us + Them" auch in Hamburg (14. Mai, Barclaycard-Arena), Wien (16. Mai, Stadthalle), Berlin (2. Juni, Mercedes-Benz-Arena), Mannheim (4. Juni, SAP-Arena), Köln (11. Juni, LanxessArena) und München (13. Juni, Olympiahalle) zu sehen.___Karten ab, Freitag, 22. September (10 Uhr), beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0

