Frankfurt. Im Zuge der Veröffentlichung seines Albums "Man Of The Woods", seiner Performance in der Halbzeitpause des Super Bowl und der Tourankündigung in der letzten Woche bestätigte Justin Timberlake aufgrund der anhaltenden Nachfragen jetzt Zusatzshows in Köln (Sonntag, 22. Juli, Lanxess-Arena), Hamburg (Donnerstag, 9. August, Barclaycard-Arena), Berlin (Montag, 13. August, Mercedes-Benz-Arena) und Frankfurt (Dienstag, 21. August, Festhalle). Für die "The Man of the Woods"-Tour mit Justin Timberlake startet der allgemeine Vorverkauf am Montag, 19. Februar (10 Uhr).

___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0.