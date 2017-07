Wegen der Terrorangst die WM-Teilnahme in London absagen? Das kommt für deutsche Leichtathleten nicht in Frage. Mit einem etwas mulmigen Gefühl werden wohl dennoch einige anreisen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind massiv ausgeweitet.

Wir haben das Problem der Anschläge weltweit. Ich gehe davon aus, dass die britische Polizei die notwendige Sicherheit herstellen wird. Clemens Prokop, Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes

Stimmungsvoll (dpa) Leichtathletik-Fans schwärmen noch heute von der Stimmung bei den Sommerspielen 2012 in London. Damals brüllten die Zuschauer Langstreckenläufer Mo Farah zum Sieg über 5000 und 10 000 Meter und feierten den "Super Saturday": Siebenkämpferin Jessica Ennis, Weitspringer Greg Rutherford und Farah über die Langdistanz holten an jenem Abend jeweils Gold. Die sportbegeisterten Briten sollen nun auch für eine famose Leichtathletik-WM im Olympiastadion sorgen. Bei den Weltmeisterschaften 2011 in Daegu/Südkorea, 2013 in Moskau und 2015 in Peking schlugen die Wellen der Begeisterung selten hoch.



Das "Olympic Stadium" liegt im Queen Elizabeth Olympic Park im Osten Londons, es fasste ursprünglich 80 000 Zuschauer. 2012 fanden hier auch die Eröffnungs- und Abschlussfeier der Olympischen Spiele statt. Nach den Paralympics wurde es umgebaut und ist seit der vergangenen Premier-League-Saison Heimstätte des Fußballclubs West Ham United. Inzwischen verfügt es noch über 60 000 Zuschauer. Der Bau und Umbau des Olympiastadiums kostete insgesamt über 800 Millionen Pfund (rund 890 Millionen Euro).

London. Nicht nur innerhalb des deutschen Teams ist es ein "großes Thema, das möglichst klein gehalten wird". Das sagt ein Funktionär des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) vor der am Freitag beginnenden Weltmeisterschaft in London. Die angespannte Sicherheitslage und die Angst vor Terror in Großbritannien nach mehreren Anschlägen treibt nicht nur die Organisatoren vor dem größten Sportereignis des Jahres um, sondern auch die Athleten."Wir haben das Problem der Anschläge weltweit. Ich gehe davon aus, dass die britische Polizei die notwendige Sicherheit herstellen wird. Ich sehe keinen Anlass zur Sorge", sagt DLV-Präsident Clemens Prokop und betont: "Grundsätzlich wollen wir uns von Terroristen das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen lassen, sondern dass wir selbst bestimmen und die völkerverbindende Wirkung so einer WM uns nicht nehmen lassen."Allerorten ist man um Gelassenheit bemüht. Die Terrorwarnstufe in Großbritannien aber steht momentan auf "ernst". Das bedeutet: Ein Anschlag gilt grundsätzlich als sehr wahrscheinlich. Insgesamt 36 Menschen wurden seit März dieses Jahres bei mehreren Anschlägen im Land getötet. Trotz der weiter angespannten Sicherheitslage im Land hat Sebastian Coe, der Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF, keine Bedenken. "Es gibt vermutlich kein anderes Land, in dem ich für eine große Veranstaltung lieber wäre als im Vereinigten Königreich", sagt der 60-Jährige. "Wir machen so etwas extrem gut." Das hätten die Erfahrungen bei den Olympischen Spielen 2012 in London gezeigt.Allerdings sind bei der WM die Voraussetzungen etwas anders als in London 2012 oder Rio de Janeiro 2016: So wohnen die etwa 2000 Teilnehmer in fünf verschiedenen Hotels. Einen "Hochsicherheitstrakt", wie es die Olympischen Dörfer waren, gibt es bei der WM also nicht. Die Maßnahmen an den Unterkünften werden dennoch intensiv, aber auch diskret sein. Rund um das Olympiastadion gibt es wie seit vielen Jahren bei Sport-Großveranstaltungen ein Schleusensystem mit Kontrollen ähnlich wie an Flughäfen."Wenn man gerade wieder einen Anschlag hat, klar, dann denkt man schon ein bisschen darüber nach. Aber ich will jetzt nicht sagen: Okay, ich bleibe deswegen jetzt zu Hause", sagt Katharina Molitor (Leverkusen), die Titelverteidigerin im Speerwerfen. "Da hoffe ich auf die Sicherheitsvorkehrungen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Verantwortlichen das in den Stadien mittlerweile ganz gut hinkriegen." Auch 400-Meter-Hürdenläuferin Jackie Baumann (Tübingen) erklärt: "London steht in den Schlagzeilen - aber wo auf der Welt ist man denn noch sicher? "Spezielle Sicherheitshinweise liegen dem DLV, der mit dem ersten großen Teil der 72-köpfigen Mannschaft an diesem Dienstag in die britische Hauptstadt aufbricht, bislang nicht vor. Auch dass Beamte des Bundeskriminalamts mitreisen, wie es in Rio beim deutschen Olympia-Team mit zweien der Fall war, ist nicht vorgesehen."Ich will das Schicksal nicht herausfordern", betont IAAF-Präsident Coe. "Aber wir haben einfach Erfahrung darin, sportliche Großereignisse auszurichten in einer Stadt, die immer schon eine Weltstadt war und die auch immer schon ein Ziel (für Attacken) war."