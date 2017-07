Zum 90. Geburtstag des schwedischen Dirigenten Herbert Blomstedt:

Landauf, landab konnte man in den Medien Würdigungen eines herausragenden Musikinterpreten verfolgen, die von einem geradezu überschwänglichen Ton getragen waren: Der Dirigent Herbert Blomstedt feierte vor wenigen Tagen in ungebrochener geistiger und erstaunlicher körperlicher Vitalität seinen 90. Geburtstag. Der Bayerische Rundfunk beispielsweise strahlte anlässlich dieses Jubiläums eine Woche lang täglich eine ausführliche Sendung aus.Gerade der Klassikszene in Bayern ist Herbert Blomstedt auf das Engste verbunden. Seit Jahrzehnten ist er regelmäßig beim Sinfonieorchester des BR und vor allem bei den Bamberger Symphonikern, deren Ehrendirigent er ist, zu Gast und mit höchstrangigen Interpretationen zu bewundern. In diesen Tagen kann man ihn mit den "Bambergern" in mehreren Kathedralen Bayerns und in St. Florian mit Anton Bruckners Fünfter Symphonie erleben.Ein Medium hat sich in die Schar der Gratulanten nicht eingereiht: Der Neue Tag. Absicht? Unprofessionell und unverzeihlich. Verpennt? Dann eben gute Nacht.Dr. Bertram Müller, 92263 Ebermannsdorf