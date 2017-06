London. "Mr. und Mrs. Dursley im Ligusterweg Nummer 4 waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein, sehr stolz sogar." So beginnt das allererste "Harry Potter"-Buch, "Der Stein der Weisen" - der erste Blick in Joanne Kathleen Rowlings Universum. Am 26. Juni 1997, also vor genau 20 Jahren, erschien das Buch im britischen Bloomsbury-Verlag.

Seither begeistert der Zauberlehrling die Muggel (Menschen ohne magische Begabung). Jeder neue Band sorgte für lange Schlangen um Mitternacht vor Buchhandlungen. Anfangs gab es noch Erwachsenen-Ausgaben mit seriöseren Buchdeckeln, so dass man sich nicht blamierte. Inzwischen kümmert das keinen mehr.Klassenweise lassen sich Schüler mit ihren Lehrern im Londoner Bahnhof King's Cross am Gleis 9 ¾ vor dem Gepäckwagen ablichten, der halb in der Wand verschwindet. Direkt daneben können sich Fans mit Gryffindor-Badetüchern und Slytherin-Schulkrawatten eindecken. 450 Millionen Buchexemplare rund um das Zauberinternat wurden inzwischen verkauft und in 77 Sprachen übersetzt. Acht Blockbuster plus der Film "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" sind aus den Geschichten um Harry, Hermine und Ron entstanden.Und das Hogwarts-Universum dehnt sich aus: Vier weitere Folgen mit Magizoologe Eddie Redmayne und Johnny Depp sind geplant. Autorin J. K. Rowling verdiente mit "Harry Potter" geschätzt mehr als eine Milliarde Dollar. Als Erstauflage hatte der Verlag vorsichtshalber nur 500 Exemplare gedruckt. Die sind heute bis zu 45 000 Euro wert.