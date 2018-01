Es sind mehr als interessante Autoren, deren Werk und Gedankenwelt sich Eric Andersen musikalisch immer wieder annimmt. 2014 beschäftigte er sich eingehend mit dem Literatur-Nobelpreisträger Albert Camus. Zwei Jahre später befasste er sich mit Texten des exzentrisch-exzessiven britischen Dichters Lord Byron. Und jetzt widmet er sich dem Deutschen Autor Heinrich Böll.

Treffen mit Böll-Sohn

Überzeugter Katholik