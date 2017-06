Er ist eine Ikone des Pop und künstlerisch noch immer hochproduktiv. Paul McCartney veröffentlicht regelmäßig neue Alben, tourt weiter um die Welt. Doch den Schatten der "Fab Four" aus Liverpool wird der Ex-Beatle auch mit 75 Jahren nicht los.

Was für ein Jubiläumsjahr für "Sir Paul": 1957 lernte er auf einem Kirchenfest seinen Kumpel John Lennon kennen - mit dem er später das erfolgreichste Komponistenduo des Pop bildete. Anfang Juni 1967 legte er als blutjunger Beatle mit "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" das bis heute einflussreichste Album des Genres vor: Es stieß die Tür auf zu neuer, experimenteller Pop- und Rockmusik. 1977 markierte die Dudelsack-Hymne "Mull of Kintyre" einen Höhepunkt als Solokünstler. Der zeitlos jugendlich wirkende Sänger und Komponist wird am Sonntag, 18. Juni, 75 Jahre alt.Paul McCartney gilt als lebende Legende, die sich längst auf den Lorbeeren einer langen, ruhmreichen Karriere ausruhen könnte. Doch die Schaffenskraft des Musikers, der in einfachen Verhältnissen in der rauen englischen Hafenstadt Liverpool geboren wurde, ist ungebrochen. Anders als manche Vertreter des "Fossil-Rocks", wie er einmal augenzwinkernd seine Musik bezeichnete, ist er offen für Neues, Ungewöhnliches. Vor zwei Jahren erprobte er Dance-Beats zusammen mit dem US-Rapper Kayne West und der R&B-Größe Rihanna mit dem Titel "FourFiveSeconds". Zuletzt mimte er den Piratenonkel von Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) im aktuellen Teil der Filmreihe "Fluch der Karibik".Doch was der als ungemein fleißig, freundlich und witzig, aber auch als eitel und knausrig geltende Pop-Milliardär auch tut: Er bleibt ewig der "hübsche" Beatle, der mit seinen Freunden John, George und Ringo in nur acht Jahren die Popwelt revolutionierte. Immer wird er gemessen am übergroßen und verfrühten Erfolg der "Fab Four", aus deren Schatten er sich nicht zu befreien weiß. Gemeinsam mit John Lennon schrieb er Hit auf Hit, war vor allem für die sentimentalen Balladen zuständig. "Yesterday" (1965) wird als meistgespielter Song die Zeiten überdauern.Zermürbt von Stress und inneren Querelen gab McCartney 1970 die Auflösung der Beatles bekannt - ohne seine Kollegen zuvor gefragt zu haben. Gemeinsam mit seiner 1998 verstorbenen Ehefrau Linda gründete er eine neue Band. Mit den "Wings" konnte er an die glanzvollen Beatles-Jahre anknüpfen. In den 70er und 80er Jahren gelangen ihm respektable Hits wie "Band on the Run", "Ebony and Ivory" (1982) mit Stevie Wonder und "Say, Say, Say" (1983) mit Michael Jackson. Mit "Live and Let Die" (1973) lieferte er den böse klingenden Titelsong für den ersten James-Bond-Steifen mit dem kürzlich verstorbenen Roger Moore. "Mull of Kintyre" verkaufte sich allein an einem Tag mehr als 100 000 Mal, wie sich der Autor im vergangenen Jahr in einer Titelstory des Musikmagazins "Rolling Stone" stolz erinnerte: "Wir hatten es. Und es war gut."Vergangenes Jahr produzierte McCartney gemeinsam mit Ringo Starr mit dem Kinofilm "The Beatles: Eight Days a Week" eine spannende Dokumentation über die wilden Tourjahre der Gruppe. Deren Konzerte endeten 1966, als sich das Quartett ins Studio zurückzog, um zukünftig an komplexen Konzeptalben wie "Revolver" und vor allem "Sgt. Pepper" zu feilen. Das Meisterwerk legte McCartney nun anlässlich des 50. Jahrestags neu auf.Mit seiner kleinen, aber feinen Fünf-Mann-Band ist McCartney, mit ehrenhaft ergrauten Schläfen und sein Alter ignorierend, weiter auf Tournee. Auf seiner mehrjährigen "One on One"-Tour führt er der Welt vor Augen, dass er es auch ganz allein kann. Vergangenes Jahr gastierte er in Deutschland. Rund eine Million Menschen erlebten ihn bei 41 Shows rund um den Globus. Nach drei Konzerten in Tokyo stehen nun von Juli bis Oktober 21 Termine in den USA und einer in Brasilien an.Verschmerzen mag es Paul McCartney, dass Konzertbesucher allen Alters stets bei den Beatles-Hits in frenetischen Jubel verfallen oder andächtig lauschen. "Sir Paul" wird weiter Musik machen, solange es die Gesundheit zulässt und allem zum Trotz: "Ich gebe neue Alben heraus, weil ich Songs habe, die ich mag."___Weitere Informationen:

Bild: Robin Lingwood