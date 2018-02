Es ist eine überraschende Entscheidung bei der Berlinale: Der Goldene Bär geht an einen rumänischen Sexfilm. Die Deutschen haben auf ganzer Linie das Nachsehen.

Berlin. Der radikale rumänische Experimentalfilm "Touch Me Not" hat bei der 68. Berlinale überraschend den Goldenen Bären gewonnen. Regisseurin Adina Pintilie (38) erforscht in ihrem semidokumentarischen Film die Spielarten und Grenzen menschlicher Sexualität.Während des Festivals hatte das auch mit deutschem Geld realisierte Werk die Kritiker gespalten. Als Präsident der Jury hatte sich Regisseur Tom Tykwer ("Lola rennt") "wilde und sperrige" Filme gewünscht. Es ist das zweite Mal, dass ein rumänischer Film die höchste Auszeichnung des Festivals gewinnt. Die deutschen Favoriten gingen leer aus, obwohl ihnen zum Teil große Chancen eingeräumt worden waren.Den Großen Preis der Jury holte am Samstagabend die polnische Regisseurin Malgorzata Szumowska (44) mit ihrer Gesellschaftsparabel "Gesicht" ("Twarz"). Satirisch und anrührend erzählt sie von einem jungen Mann, der nach einer entstellenden Gesichtstransplantation nicht nur in seinem Umfeld, sondern auch in der eigenen Familie abgelehnt wird. Der Goldene Bär für den besten Kurzfilm der 68. Berlinale geht an den israelischen Beitrag "The Men Behind The Wall" von Ines Moldavsky. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Den Silbernen Bären erhielt "Imfura" von Samuel Ishimwe. "Solar Walk" von Réka Bucsi bekam den mit 20.000 Euro dotierten Audi Short Film Award. Die Gala wurde live bei 3sat übertragen. Moderatorin war wie bei der Eröffnung Anke Engelke. Unter den Gästen war auch Hollywoodstar Bill Murray, der zum Auftakt kurz auf die Bühne kam. Ein ausführlicher Bericht folgt.