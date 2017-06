Als das fünfte Studioalbum von U2 am 9. März 1987 auf Island Records veröffentlicht wurde, ahnte die Band nicht, das der von Brian Eno und Daniel Lanois produzierte Songzyklus zum erfolgreichsten Werk der gesamten Laufbahn avancieren sollte.

Aufgenommen in der Heimatstadt Dublin in Bassist Adam Claytons Besitz Danesmoate House, im Privathaus von Gitarrist The Edge und in den Windmill Lane Studios, erhielt die Band für die elf Tracks zahlreiche Preise und Auszeichnungen: Allein in den USA erzielte "The Joshua Tree" bis 1995 unglaubliche fünf mal Doppel-Platin. In Großbritannien erstaunliche sechs mal Platin. Einmal Doppel-Platin gab es in Deutschland. Weltweit platzierte sich das Werk auf Platz 1 der Charts.Dass "The Joshua Tree" bis in die Gegenwart ein zeitloser Hörgenuß blieb, dafür sorgten gleich zwei Faktoren: Zum einen der kristallklare Produktionsstil mit Michael Brooks hypnotischer "Infinite Guitar Technic"; zum anderen die philosophischen Themenkomplexe in den Texten. Oder wie es Frontmann Bono süffisant zusammenfasste: "Unsere Musik in den 80ern war völlig aus dem Gleichschritt mit allen anderen geraten!" Dieses Anderssein prädestinierte U2 als treibende Kraft jener Ära. Stilistisch begann die Band amerikanischen Folk, Rock und Blues in ihre Kompositionen zu integrieren. Das mit der Drogenproblematik in Dublin sich auseinander setzende "Running To Stand Still", aber auch die Reminiszenz an den Mississippi Delta Blues in "Trip Through Your Wires" sind dafür besonders eindrucksvolle Beispiele."The Joshua Tree" ist von U2s politischem und sozialem Engagement geprägt. "Bullet The Blue Sky" liefert eine Bestandsaufnahme der amerikanischen Außenpolitik der damaligen Zeit, die rechtsgerichtete Rebellen in El Salvador mit Waffen ausrüstete. Die Niederlage der Gewerkschaften im Bergarbeiterstreik der britischen National Union of Mineworkers im Jahr 1984 inspirierte "Red Hill Mining Town Dies". "Mothers Of The Disappeared" thematisiert die Mütter der Plaza de Mayo, die zu Tausenden ihre Ehemänner und Kinder verloren, als Videla und Galtieri 1976 Argentinien in einem Gewaltakt übernahmen und jene entführten und töteten, die sich ihnen widersetzten.Um Bonos inneren Konflikt in Bezug auf Glaube und Versuchung handelt "I Still Haven't Found What I'm Looking For", während "Where The Streets Have No Name" Ausbruchsversuche Jugendlicher in einer "anonymen Großstadt" beschreibt. "With Or Without You" schließlich lässt mehrere Mutmaßungen zu: Eine verlorene Liebe, in seinen Grundfesten erschütterter religiöser Glaube oder gar ein heftiges Suchtproblem.Für die Gestaltung des Covers engagierten U2 ihren langjährigen Fotografen Anton Corbijn. Im Dezember 1986 reiste das Quartett mit dem Holländer für drei Tage in die Wüste von Kalifornien, um ein passendes Motiv zu finden. Der gewohnt in Schwarzweiss fotografierende Corbijn setzte seine Idee durch, im Vordergrund einen Joshua Tree und im Hintergrund die Band abzubilden. Im Laufe der Jahre entwickelte sich jene Stelle (36°20'2"N, 117°44'47"W) zur Pilgerstätte von Fans.30 Jahre nach der Veröffentlichung erscheint diese herausragende Platte in verschiedenen Formaten als 4-CD- Super-Deluxe-Collector's-Edition-Box, als 2-CD-Deluxe-Edition und als 7-LP-Super-Deluxe-Box-Set. Neben dem Originalalbum mit elf Titeln enthält die "Super Deluxe Collector's Edition" einen Livemitschnitt des Auftritts im Madison Square Garden von 1987, der während der "The Joshua Tree"-Tour entstand. Weiterhin bietet die CD-Box Raritäten und B-Seiten von den Albumaufnahmen - und neue Remixe von 2017 von Daniel Lanois, St Francis Hotel, Jacknife Lee, Steve Lillywhite und Flood sowie ein 84-seitiges, gebundenes Buch mit bisher unveröffentlichten Fotos von The Edge, die 1986 während der "Mojave Desert"-Fotosession entstanden.

Bild: Anton Corbijn