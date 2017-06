Berlin. In manchem Büro kämpft jeder gegen jeden. Das weiß man ja. James Gunns Film "Das Belko Experiment" spielt diese Binsenweisheit mit viel Kunstblut im Kino durch: 80 Angestellte der US-Firma Belko Industries finden sich eines Morgens in ihrem Bürogebäude im Umland des kolumbianischen Bogotá eingesperrt, ohne Kontakt zur Außenwelt, ohne Klimaanlage. Eine Durchsage verkündet: Wenn nicht in zwei Stunden 30 Kollegen tot sind, sterben 60.

Die vom Arbeitgeber mit Sprengstoff-Implantaten im Genick versehene Belegschaft (u.a. Melonie Diaz) spaltet sich auf einer kurzfristig anberaumten Betriebsversammlung in zwei Lager: Mike (John Gallagher jr.) ist gegen das Töten, ebenso wie seine Freundin Leandra (Adria Arjona). Betriebsleiter Barry (Tony Goldwyn) hingegen versammelt einige Erfüllungsgehilfen (u.a. John C. McGinley) und ersinnt einen Sozialplan für die Opferung. Mit der Waffe in der Hand nennt er seinen Plan alternativlos.Kurz darauf heißt es: Jeder gegen jeden. Das klingt nach Splatter. Ist es auch. Nach einer angemessen langsamen Anbahnung - Mike sieht auf dem Weg zur Arbeit die üblichen Todes-Vorzeichen, im Radio läuft auf Spanisch "I will survive" und man gewinnt die Büronachbarn lieb - folgt ein temporeicher Vollzug. Die schematischen, aber unterschiedlichen Figuren diskutieren über menschliche Natur und Integrität. Autor James Gunn hat sich von Stanley Milgrams berühmtem Versuch von 1961 inspirieren lassen.Bei diesem Verhaltens-Experiment zeigte sich, wie schockierend diensteifrig eine Gruppe "Lehrer" ihren "Schülern" bei falschen Testergebnissen immer höhere "Stromstöße" versetzten - die Stromstöße waren allerdings nicht echt, sondern nur durch die eingeweihten "Schüler" vorgetäuscht. Es gibt auch grobe Situationskomik. Da geht die Tür der blutbesudelten Toilette zu und drauf steht: Bitte sauber für den Nächsten hinterlassen.Die Schockmomente sitzen, sind aber vorhersehbar. Kennt man Klassiker des Angestellten-Horrors wie "Severance - ein blutiger Betriebsausflug" (2006), sollte man nichts bahnbrechend Neues erwarten.___Regie: Greg McLean - Mit: John Gallagher jr., Adria Arjona, Tony Goldwyn, Melonie Diaz - 88 Minuten - Frei ab 18 Jahren - Im Internet: www.das-belko-experiment.de