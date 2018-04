New York. US-Präsident Donald Trump ist für Alec Baldwin Fluch und Segen zugleich. Einerseits hat sich der US-Schauspieler schon während des Wahlkampfs offen gegen den Republikaner ausgesprochen und ihn seit Amtsantritt immer wieder kritisiert. Andererseits hat Trumps Kandidatur Baldwin eine Satire-Rolle in der Comedy-Show "Saturday Night Live" eingebracht. Baldwins "abklingende mittelmäßige Karriere" sei durch seine Trump-Verkörperung in der Comedy-Show gerettet worden, schrieb sogar der US-Präsident selbst auf Twitter. Allerdings bezeichnete Trump die Darstellung als "schrecklich". Million Fernsehzuschauer und die Emmy-Experten, die Baldwin im vergangenen Jahr auszeichneten, sehen das anders. Am Dienstag wird der Schauspieler 60 Jahre alt. Er hat schon viele Negativ-Schlagzeilen hinter sich. 2007, in einem schmutzigen Scheidungs- und Sorgerechtsstreit mit Kim Basinger, hinterließ er der gemeinsamen Tochter Ireland eine Schimpftirade auf der Mailbox. Die Aufnahme wurde öffentlich - der Tiefpunkt in der Karriere des Schauspielers. Baldwin betrieb Wiedergutmachung. Das Blatt hat sich für ihn gewendet - beruflich wie privat. 2012 heiratete er die Yogalehrerin Hilaria Thomas. Das Paar bekam innerhalb von vier Jahren drei Kinder. Und auch die Fans stehen wieder auf seiner Seite.