Vergangene Woche ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko, jetzt ein weiteres Gespräch mit dem russischen Präsidenten Putin: Horst Seehofers Reiseplan sieht aus wie der eines Staatschefs.

St. Petersburg. Und wieder sitzen sie nebeneinander, schon zum zweiten Mal in diesem Jahr: Der russische Präsident Wladimir Putin und der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer. Diesmal auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Eine Messehalle, ein großer Raum, Putins Staatsgäste kommen und gehen fast schon im Minutentakt, kurz vorher Seehofer war UN-Generalsekretär António Guterres da. Und dann bekommt auch der Ministerpräsident 20 Minuten.Ausgesprochen gut gelaunt sei Putin gewesen, berichtet Seehofer unmittelbar nach dem Gespräch im kleinen Kreis. "Wir verstehen uns gut. Wir brauchen nicht allzu lange zu reden, um uns zu verstehen."Keinen anderen ausländischen Staats- oder Regierungschef hat der CSU-Chef in der jüngeren Vergangenheit häufiger getroffen, jedenfalls nicht in den vergangenen Monaten. Im März war er bei Putin in Moskau, wie schon im Februar 2016. Und wenn man weiß, bei wem Seehofer vor einer Woche zu Gast war, könnte man meinen, er zöge Außenpolitik und internationale Krisendiplomatie dem Bundestagswahlkampf vor: Da wurde Seehofer vom ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Kiew empfangen, in dessen Privathaus, mit allem Drum und Dran.Will Seehofer, als Außenpolitiker bislang eher unerfahren, nun also so etwas wie ein Mittler zwischen Putin und der Ukraine sein? Nein, er wolle seine Position nicht überhöhen, sagte er vorab im Flugzeug. Tatsache ist: Die Bemühungen um eine Lösung des Ukraine-Konflikts zwischen pro-russischen Separatisten und ukrainischen Regierungstruppen sind seit langem festgefahren - nach UN-Schätzungen sind bislang etwa 10 000 Menschen getötet worden. Deutschland und Frankreich vermitteln zwar seit Jahren, bisher aber ohne durchschlagenden Erfolg. Die Friedensvereinbarung von Minsk wurde bisher nicht umgesetzt.Seehofers schlichtes Credo: Reden hilft. Miteinander reden, Gesprächskanäle suchen und nicht abreißen lassen - nur so ließen sich Konflikte lösen. An gegenseitigen Schuldzuweisungen wolle er sich nicht beteiligen, das hatte er in Moskau und in Kiew schon betont. Das Gespräch mit Putin auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg dürfte eine Lösung im Ukraine-Konflikt aber kaum näher bringen.Doch die nächste Reise steht schon fest: Im Herbst will Seehofer mit einer größeren Wirtschaftsdelegation direkt nach Tatarstan reisen.Den echten Außenminister Sigmar Gabriel, der sich ebenfalls in St. Petersburg angesagt hat, bekommt Seehofer nicht zu Gesicht. Seehofer und seine Delegation, unterwegs in einer kleinen Chartermaschine, sind wieder weg, als Gabriel mit der Regierungsmaschine landen soll. Der SPD-Politiker hatte für Freitagabend einen Termin beim Putin bekommen.