Pappenheim. Im Zusammenhang mit womöglich unkorrekt abgerechneten Landesgeldern für die Sanierung des Schlosses im rund 70 Kilometer südlich von Nürnberg gelegenen Pappenheim haben Politiker den Druck auf den Schlossherrn erhöht. Bis zur Klärung der offenen Fragen sollte Albrecht Graf von und zu Egloffstein sein Amt als stellvertretender Vorsitzender des Landesdenkmalrats ruhen lassen. Das forderte die bayerische SPD-Landtagsabgeordnete Helga Schmitt-Bussinger am Freitag zusammen mit Fraktionskollegen und Vertretern der Grünen. Der Vorsitzende des Gremiums, Thomas Goppel (CSU), habe ihr gegenüber inzwischen eingeräumt, dass auch er in dem Fall "mit seiner Geduld am Ende ist".

Nach Angaben von Schmitt-Bussinger hat der Graf Landesgelder für die Sanierung des Pappenheimer Schlosses erhalten. Auf die Sanierung der Schlossfassade zum Marktplatz hin warteten die Landesdenkmalbehörde und die Stadt Pappenheim aber bis heute.