Erkelenz-Immerath. (KNA) Trotz Protesten von Umwelt-Aktivisten hat der Abriss des "Immerather Doms", der Kirche Sankt Lambertus, begonnen. Am Montag starteten zwei Bagger die Rückbauarbeiten. Trotz Verzögerung soll der geplante Zeitrahmen von zwei Wochen nach Angaben des Energieunternehmens RWE Power eingehalten werden. Aktivisten von Greenpeace hatten sich am Morgen an die Fassade der Kirche und einen Bagger gekettet und den geplanten Abriss vorerst gestoppt. Gegen Mittag holten Polizeikletterer sie von der Fassade und beendeten die Aktion. Die Kirche und das Dorf Immerath stehen auf dem Gebiet des Braunkohletagebaus Garzweiler II, der von RWE Power betrieben wird. Das Gotteshaus ist eines der letzten Überbleibsel von Erkelenz-Immerath, einem bereits weitgehend abgerissenen Ort im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg. Am 13. Oktober 2013 war in Sankt Lambertus die letzte Messe gelesen worden. Nach ihrer Entwidmung wurde die katholische Kirche an RWE Power verkauft.