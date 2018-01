Bonn/Berlin. Die Linke bezeichnete die Entscheidung der SPD zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen als "historischen Fehler". "Es droht die endgültige Atomisierung der deutschen Sozialdemokratie", erklärte Parteichefin Katja Kipping. Co-Vorsitzender Bernd Riexinger: "Die SPD begeht Harakiri."

FDP-Chef Christian Lindner erwartet teure Koalitionsverhandlungen. "Wenn die gesamte Führung für den Regierungseintritt wirbt, aber nur eine knappe Mehrheit des Parteitags folgt, ist das eine Hypothek", sagte er. "Widersprüche zwischen den Koalitionspartnern werden nach ,Methode Merkel' nun vermutlich mit noch mehr Steuergeld zugeschüttet."Grünen-Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt lobte die intensive Parteitagsdebatte der SPD, konstatierte aber auch ihre Regierungsunlust. "Von Aufbruch, von Leidenschaft, von Lust auf Regieren war wenig zu spüren. Schade."Die AfD bezeichnete die SPD-Entscheidung als "würdelos" und "unglaubwürdig". Die Sozialdemokraten setzten ihren "trudelnden Blindflug" in die Bedeutungslosigkeit fort, sagte Parteichef Jörg Meuthen. Das Ziel der AfD, im Bund langfristig zweitstärkste Kraft zu werden, sei näher gerückt. Als Parteichef freue er sich darüber, aber: "Dem Land schadet es, wenn wieder nur weitergewurschtelt wird."Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) begrüßte die Zustimmung des SPD-Parteitags. "Wir brauchen eine handlungsfähige Regierung", unterstrich BDA-Präsident Ingo Kramer. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, sprach von einem durchwachsenen Signal. "Einerseits wächst die Hoffnung, dass in Deutschland die Parteien auch bei einer schwierigen Ausgangslage eine Koalition vereinbaren können. Andererseits enthält der Beschluss inhaltliche Nachforderungen, die die weiteren Verhandlungen belasten."Hilde Mattheis, die Vorsitzende des SPD-internen Forums Demokratische Linke, will nun bis zum Mitgliederentscheid die Kampagnenfähigkeit der NoGroKo stärken.