AfD öffnet sich für Pedgida

Berlin. Der Parteikonvent der AfD hat beschlossen, dass AfD-Mitglieder in Zukunft bei Kundgebungen des Pegida-Bündnisses auftreten dürfen. Die Entscheidung fiel am Samstag mit großer Mehrheit. Der sachsen-anhaltische AfD-Vorsitzende André Poggenburg feierte das Votum als "Meilenstein". "Der Beschluss stellt fest, dass es rechtens ist, als Vertreter der Partei aufzutreten, dass dies also nicht mehr sanktioniert wird." Poggenburg hatte 2015 mit dem Thüringer Landeschef Björn Höcke den rechtsnationalen "Flügel" der AfD gegründet. Er gehört zu den Unterzeichnern des Antrags, das 2016 vom Bundesvorstand verabschiedete Kooperationsverbot mit dem fremdenfeindlichen Bündnis aufzuheben. Wörtlich lautete der Beschluss: "Der Konvent stellt entsprechend der geltenden Gesetzes- und Rechtslage fest, dass es AfD-Vertretern möglich ist, bei Veranstaltungen von Pegida (Dresden) eigene Positionen öffentlich zu vertreten." AfD-Chef Alexander Gauland sagte am Sonntag: "Ich finde diesen Beschluss richtig." Er werde aber nicht gemeinsam mit Lutz Bachmann - dem vorbestraften Pegida-Chef - auftreten. Co-Vorsitzender Jörg Meuthen antwortete auf die Frage, ob noch eine Grenze zwischen der AfD und Pegida zu erkennen sei: "Ja, die erkenne ich noch."