Masar-i-Scharif/Kabul. Der Kommandeur des deutschen Bundeswehreinsatzes in Afghanistan, Brigadegeneral André Bodemann, hält das Land am Hindukusch für teilweise sicher. Es gebe viele Regionen gerade im Norden, "wo man normal wohnen kann", sagte der frühere Kommandeur der Panzerbrigade 12 "Oberpfalz" aus Amberg am Donnerstag am Rande des Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im deutschen Feldlager von Masar-i-Scharif.

Die Sicherheitslage sei regional sehr unterschiedlich, sagte Bodemann. "Wir sind insgesamt noch nicht da, wo wir sein wollen." Die afghanischen Streitkräfte hätten aber sehr viele Fortschritte gemacht. Die jüngsten Anschläge vor der deutschen Botschaft in Kabul und auf das Generalkonsulat in Masar machten natürlich nachdenklich. Andererseits gebe es Terroranschläge überall in Europa.Bundespräsident Steinmeier äußerte sich besorgt über die Sicherheitslage in dem Land. Sie habe sich "nicht überall, aber in einzelnen Regionen" in den vergangenen zwei Jahren "spürbar verschlechtert", sagte Steinmeier laut Redemanuskript vor deutschen Soldaten, internationalen Sicherheitskräften und zivilem Personal. Steinmeier war am Morgen nach seinem Besuch in Kasachstan in Afghanistan eingetroffen. Das Staatsoberhaupt wollte vor Ort mit Bundeswehrangehörigen sprechen und der im Einsatz gefallenen Soldaten gedenken. Der Bundespräsident verwies auf jüngste Anschläge in Afghanistan, darunter den auf das deutsche Generalkonsulat, die "in Ausmaß und Brutalität schockierend" gewesen seien. "Diese Entwicklungen sind ernüchternd", sagte Steinmeier. Verschlechtert habe sich die Sicherheitslage für die Soldaten, die internationalen Helfer und auch für viele Afghanen.Die Sicherheitslage in Afghanistan wird derzeit vom Auswärtigen Amt nach dem Streit über Abschiebungen in das asiatische Land neu bewertet. Das Bundesinnenministerium hatte mit den Verantwortlichen in Afghanistan im vergangenen Oktober verhandelt, dass ausreisepflichtige Afghanen wieder abgeschoben werden können. Nach Protesten gegen die Rückführungen und mehreren blutigen Anschlägen in Afghanistan wurden die Abschiebungen schließlich weitgehend ausgesetzt.