Caracas. Die Verfassungsgebende Versammlung in Venezuela hat sich mit Sondervollmachten ausgestattet, die die Sorgen vor der Errichtung einer Diktatur verstärken. Die 545 Delegierten beschlossen im Saal des entmachteten Parlaments, dass die anderen Staatsgewalten ihre Entscheidungen ohne Ausnahme anerkennen müssen - ähnlich wie bei Volkskongressen in kommunistischen Systemen.

Zuvor hatten Soldaten das Gebäude im Zentrum von Caracas abgeriegelt; Abgeordneten des demokratisch gewählten Parlaments wurde der Zugang verweigert.Demonstrativ besuchte Verteidigungsminister Vladimir Padrino mit den Spitzen der Streitkräfte die Sitzung und wurde mit Applaus empfangen. Das Militär ist eine wichtige Stütze des sozialistischen Präsidenten Nicólas Maduro. Auch werden Teile der Wirtschaft vom Militär kontrolliert. Zudem sichert sich die Regierung auch mit guten Löhnen Gefolgschaft. Maduro bezeichnet das Gremium als "Volksversammlung", obwohl darin fast nur linientreue Regierungsanhänger sitzen.17 amerikanische Staaten, darunter Kanada, Mexiko und Argentinien, stellten einen "Bruch der demokratischen Ordnung" in Venezuela fest. Bei einem Sondertreffen in der peruanischen Hauptstadt Lima beschlossen mehrere Außenminister und ihre Vertreter, dass keine Entscheidungen der neuen Verfassungsgebenden Versammlung in Caracas akzeptiert würden, und damit auch nicht die Absetzung der kritischen Generalstaatsanwältin Luisa Ortega.Die Vereinten Nationen warfen der venezuelanischen Regierung exzessive Gewaltanwendung vor. Seit April kamen bei Protesten und Unruhen bereits mehr als 120 Menschen ums Leben.