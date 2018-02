"Frau, gläubig, links" - so überschrieb sie ihre Biografie. Jetzt soll Andrea Nahles von Martin Schulz den SPD-Parteivorsitz übernehmen. Damit wäre die 47-Jährige die erste Frau an der Spitze der fast 155 Jahre alten Partei.

Bemerkenswerte Rede

Maurermeister-Tochter

Hausfrau oder Bundeskanzlerin. Andrea Nehles in ihrer Abiturzeitung zu ihrem Berufswunsch

Berlin. (KNA/dpa) Wer Andrea Nahles im Wahlkampf nach der Zukunft der SPD gefragt hat, erlebte - wenn keine Kameras in der Nähe waren - eine nachdenkliche Spitzenpolitikerin. Die Kampagne von Martin Schulz war schon nicht mehr zu retten, und Nahles sprach von der Notwendigkeit einer Neuaufstellung, einer anderen Kultur an der Spitze jenseits dominierender, männlicher Führungsfiguren.In der Öffentlichkeit schaltete sie blitzschnell um und war die sattelfeste Arbeitsministerin und streitlustige SPD-Frontfrau. Nach dem für die SPD schmerzhaften Wahlausgang wechselte Nahles in den Fraktionsvorsitz - und wurde schnell zur zentralen Autorität in der SPD. Auf dem Bundesparteitag der SPD Ende Januar in Bonn trat Nahles nach Martin Schulz an das Rednerpult. Der Applaus für den Parteichef war verhalten, der für Nahles laut und überzeugend - wie die Rednerin selbst. Leidenschaftlich warb sie für Koalitionsverhandlungen mit der Union und warnte vor Neuwahlen und möglichen Folgen."Wir werden verhandeln, bis es quietscht auf der anderen Seite", versprach Nahles. Es hat gequietscht. Zehn Tage haben SPD und Union um einen Koalitionsvertrag gerungen. Am Mittwoch wurde das Ergebnis vorgelegt und die Ressortverteilung verkündet. Die SPD erhält wichtige Ministerien, falls die Parteimitglieder der Koalition zustimmen.Für Nahles hat sich das Kämpfen bereits ausbezahlt: Sie soll nach dem Fraktionsvorsitz möglicherweise auch den Parteivorsitz erhalten. Das verkündete SPD-Chef Martin Schulz am Mittwochabend in Berlin. Er will den Parteivorsitz niederlegen, sofern die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmen. Er wolle dann dem Vorstand vorschlagen, dass Nahles die Partei kommissarisch führe. Geplant sei ein Sonderparteitag, auf dem Nahles zur SPD-Vorsitzenden gewählt werden könne. Noch vor wenigen Jahren hätte kaum jemand aus ihrer Partei Nahles für diese Posten auf dem Schirm gehabt. Vielen war die ehemalige Juso-Vorsitzende nicht erst seit ihrer Ablehnung der Agenda 2010 zu links und als immer wieder lauthals schimpfende Rednerin zu krawallig.Als Arbeitsministerin setzte Nahles ab 2013 viel daran, das Image einer Nervensäge wieder loszuwerden. Ihr Ministerium galt als das fleißigste der vergangenen Legislaturperiode. Mit viel Pragmatismus und zähem Ringen um Kompromisse setzte Nahles unter anderem die Rente mit 63 Jahren und den Mindestlohn durch. Für das "katholische Mädchen vom Lande", wie sie sich selbst einmal bezeichnet hat, beginnt damit ein neues Kapitel in ihrer Karriere.Aus der Provinz kommt sie tatsächlich. Nahles wuchs in einem katholischen Elternhaus als Tochter eines Maurermeisters in der Eifel auf. Nach dem Abitur - in der Abiturzeitung gab sie "Hausfrau oder Bundeskanzlerin" als Berufswunsch an - studierte sie Politik, Philosophie und Germanistik in Bonn.Parallel dazu stieg Nahles in der SPD auf: Bereits als 18-Jährige trat sie in die Partei ein, 1995 wurde sie Bundesvorsitzende der Jusos. Mitglied im SPD-Parteivorstand ist sie seit 1997, dem Präsidium gehört sie seit 2003 an. In den Bundestag kam sie erstmals 1998.Bevor sie Arbeitsministerin wurde, war sie vier Jahre lang SPD-Generalsekretärin. Nahles pflegt das Bild einer Frau, die Wert auf ein Leben jenseits der Politik legt. Ihre Tochter Ella geht daheim in Rheinland-Pfalz auf eine Zwergschule. Nahles besucht Schulveranstaltungen und ist am Wochenende daheim, wenn es geht.