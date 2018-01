Was hat die AfD eigentlich gedacht, wie das laufen würde im Bundestag? Es war völlig klar, dass die anderen Parteien jedes erdenkliche Mittel nutzen werden, um die Alternative für Deutschland zu blockieren, wo es nur eben geht. Dass der AfD-Kandidat Roman Reusch bei der Wahl zum Parlamentarischen Kontrollgremium am Donnerstag gescheitert ist, war nicht überraschend - und es war legitim. Dass die Alternative für Deutschland sich dadurch revanchiert, dass sie am späten Abend eine Sitzung platzen ließ, war ein alberner Schachzug - aber ebenfalls legitim und gar nicht ungeschickt.

Was hingegen nicht zu ertragen ist, ist die erbärmliche Rhetorik, die AfD-Fraktionschef Alexander Gauland dazu in die Mikros der Presse ätzte - eine beleidigte Kriegserklärung im Reichstag. Union, SPD, Linkspartei, FDP und Grüne nehmen diese Herausforderung sicher mit Freude an. Dabei sollten sie aber tunlichst darauf achten, dass sie sich nicht von Gauland und Konsorten die Wahl der Waffen aufzwängen lassen.