Istanbul. Knapp ein Jahr nach dem Terrorangriff auf den Istanbuler Club Reina in der Silvesternacht hat in der Türkei der Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter begonnen. Der inhaftierte Usbeke Abdulkadir Mascharipow wurde am Montag unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen in den Gerichtssaal am Gefängnis in Silivri nahe Istanbul gebracht, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete. 51 der 57 Angeklagten waren anwesend, darunter die Frau des Hauptangeklagten, die ebenfalls in Untersuchungshaft sitzt. Mascharipow und anderen Angeklagten droht vielfache lebenslange Haft. Der Usbeke war am 16. Januar gefasst worden. Nach Angaben türkischer Medien hatte er gestanden, den Club Reina in der Silvesternacht gestürmt und das Feuer auf die Feiernden eröffnet zu haben. Es wurden 39 Menschen getötet und mindestens 79 weitere verletzt. Mascharipow muss sich laut Anklageschrift unter anderem wegen 39-fachen Mordes und des Versuchs, die verfassungsmäßige Ordnung zu stürzen, verantworten.